طريقة شحن بطاقة زين في السعودية يمكن إتمامها بأكثر من شكل، وذلك من أجل التسهيل على كافة عملاء شركة زين عملية إعادة تعبئة الرصيد دون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد فروع الشركة أو ما غير ذلك من الوسائل التي تستهلك الكثير من الجهد، لذا من خلال موقع لحظات نيوز سنوضح كافة الطرق التي يمكن اتباعها في هذه الحالة.

طريقة شحن بطاقة زين في السعودية

وفرت شركة زين لعملائها أكثر من طريقة يستطيعون من خلالها شحن بطاقاتهم بسهولة، منها ما يتم ذاتيًا، ومنها ما يحتاج إلى التواصل مع خدمة العملاء وأخرى إلكترونية، وفي السطور التالية سنعرض كل طريقة على حدة:

1- كود شحن بطاقة زين

مُتاح خدمة الشحن الذاتي لعملاء زين من خلال استخدام كود الشحن الخاص وهو: “*141* رقم الهوية والذي يتكون من 10 خانات * رقم بطاقة الشحن والتي تتكون من 14 خانة، اتصال” بذلك يتم شحن رصيد زين بشكل مباشر.

2- طريقة شحن بطاقة زين هاتفيًا

من الطرق الأخرى المتاحة لشحن بطاقة زين عن طريق الهاتف دون الحاجة إلى استخدام الخطوات الإلكترونية والتي تستهلك الوقت والجهد من بعض العملاء الاتصال على الرقم (1717) وسيتم من خلاله التواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء، حيث يتم إملائهم رقم الهوية بعد اتباع التعليمات الخاصة بخدمة شحن بطاقة زين.

3- طريقة شحن بطاقة زين مسبقة الدفع

كما خصصت شركة زين لعملائها فرصة شحن البطاقات مسبقة الدفع، والتي تختلف بالقليل عن البطاقات الطبيعية التي يتم شحنها بالطرق التقليدية، حيث تتمثل طريقة شحن بطاقة زين في السعودية مسبقة الدفع فيما يلي:

طلب رمز (*141* رقم البطاقة المراد شحنها#). النقر على اتصال. ستصل رسالة إلى الهاتف بها نجاح عملية الشحن وإتمامها.

4- طريقة شحن بطاقة زين عبر الموقع الرسمي

مُتاح كذلك من شركة زين خدمة الشحن من خلال الموقع الرسمي لها، ويكون نظام الشحن الإلكتروني، ويتم باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي خدمة الشحن السريع زين “من هنا“. النقر على تسجيل الدخول أو إنشاء حساب بحسب ما يتوافر لدى العميل على الموقع الرسمي للشركة. النقر على خدمة الشحن. الاختيار من بين أنواع البطاقات الائتمانية الموجودة لتسديد قيمة الشحن. النقر على خدمة الشحن. ستصل رسالة إلى الهاتف بها كافة المعلومات الخاصة بالعملية.

أسعار شحن بطاقة زين السعودية

تختلف أسعار شحن البطاقة الخاصة بشركة زين للاتصالات في السعودية باختلاف قيمة البطاقة، ومن خلال النقاط التالية نستعرض بعض أنواع البطاقات بقيمة الشحن الخاصة بها:

قيمة شحن البطاقة بـ (الريال السعودي) سعر شحن البطاقة بـ (الريال السعودي) 17.39 20 43.48 50 86.96 100 173.91 200 260.87 300

في حال امتلاك تطبيق زين على الهاتف فإنه من السهل إعادة شحن البطاقة باستخدام التطبيق من خلال الاستعانة بخدمة شحن الرصيد لتكون الطريقة البديلة لطريقة شحن بطاقة زين في السعودية إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي.

أسئلة شائعة

ما هو رقم خدمة عملاء زين؟

(966590000959+).

ما هو رقم مركز خدمة عملاء زين؟

(959).