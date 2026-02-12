شروط تمويل الضمان الاجتماعي بنك الراجحي 2026

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 02:16 صباحاً - شروط تمويل الضمان الاجتماعي بنك الراجحي من المواضيع التي تشغل الكثير، وهذا لأن بنك الراجحي من أشهر البنوك في المملكة العربية السعودية، كما أنه يعمل على توفير العديد من الخدمات البنكية والمصرفية لكل المواطنين، كما أنه يعمل على توفير حلول مبتكرة من أجل تلبية كل احتياجات العملاء، لهذا نعرض لكم من خلال جريدة لحظات نيوز بعض المعلومات عن تمويل الضمان الاجتماعي بنك الراجحي

شروط تمويل الضمان الاجتماعي بنك الراجحي

يسأل عدد كبير من المواطنين في المملكة عن شروط تمويل الضمان الاجتماعي من بنك الراجحي، ولكن بنك الراجحي لا يقدم قروض لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ولكن يمكن الحصول على قرض شخصي بدون ربطة بالضمان الاجتماعي في بنك الراجحي من خلال الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية وأن يكون على رأس عمل أو متقاعد.

من الضروري أن يكون الحد الأدنى للراتب للمواطنين: 2000 ريال سعودي و1900 للمتقاعدين أما للمقيمين: 5000 ريال سعودي.

أن يكون الحد الأدنى للعمر السن 18 سنة للمواطنين و23 سنة للمقيمين.

يجب ألا يزيد عمر العميل عن 60 عامًا للموظفين، و75 سنة للمتقاعدين.

شروط تمويل كنف الضمان الاجتماعي

يقدم بنك كنف تمويل الضمان الاجتماعي وهذا من أجل دعم كل من يحتاج إلى المساعدة، حيث تحرص الحكومة في المملكة العربية السعودية على تلبية احتياجات المواطنين، ولكن يوجد بعض الشروط الموضوعة حتى يتمكن المواطن من أخذ التمويل، تلك الشروط هي:

1- مسار الأرامل والمطلقات بدون إعالة

توجد بعض الشروط اللازمة حتى تتمكن الأرامل والمطلقات من أخذ تمويل كنف الضمان الاجتماعي، وتلك الشروط هي:

يجب أن تكون الحالة الاجتماعية (ارملة – مطلقة) ولا يشترط وجود معالين.

من الضروري ألا يقل عمر المقترض عن (25) سنة وألا يتجاوز (55) سنة.

يجب أن يكون للمتقدمة حساب خاص بها في أبشر.

من الضروري أن توفر المرأة كل المستندات والأوراق المطلوبة منها.

من ضمن الشروط ألا يزيد الدخل الشهري عن (8,000) ريال سعودي.

2- شروط مسار الأشخاص ذوي الإعاقة

وضعت الحكومة بعض الشروط التي يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة أن يتبعوها حتى يتمكنوا من الحصول على تمويل الضمان الاجتماعي، تلك الشروط هي:

من الضروري أن تكون الإعاقة جسدية (حركية) أو حسية (سمعية – بصرية).

يجب ألا يقل عمر المقترض عن (18) سنة وألا يتجاوز (70) سنة.

من ضمن الشروط ألا يزيد الدخل الشهري عن (8,000) ريال سعودي.

في الفترة الأخيرة أصبح العديد يسأل عن شروط تمويل الضمان الاجتماعي بنك الراجحي 2026، وهذا لأن بنك الراجحي يسعى دائمًا على توفير كل الخدمات التي تيسر على العملاء الإجراءات البنكية، كما أن قروض تمويل الضمان الاجتماعي من أكثر القروض التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة وكل الأرامل والمطلقات في العيش بشكل أفضل، وتوفر القروض لهم المبالغ المناسبة لتلبية كل احتياجاتهم.