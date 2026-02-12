الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 08:19 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةخطوات استخراج سجل تجاري جديد في السعودية 2026 / 1447 والشروط المطلوبة

خطوات استخراج سجل تجاري جديد في السعودية 2026 / 1447 والشروط المطلوبة

ما هي خطوات وشروط استخراج سجل تجاري جديد في السعودية؟ شروط استخراج سجل تجاري للنساء؟ يعتبر السجل التجاري من أهم الأوراق والمستندات التي يجب الحصول عليها عند إنشاء محل جديد، حيث سنعرض من خلال موقع لحظات نيوز شروط وخطوات الحصول على سجل تجاري جديد في السعودية.

خطوات استخراج سجل تجاري جديد في السعودية

السجل التجاري في المملكة العربية السعودية وثيقة رسمية تصدر من وزارة التجارة توفر لحاملها كان شخص أو منشأة أو مؤسسة عمل بالقيام بالأعمال التجارية والصناعية المنصوص عليها في القانون السعودي، ويمكن الحصول عليه من خلال الآتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني وزارة التجارة. إنشاء حساب جديد وإضافة البيانات الشخصية وهي رقم الهوية الوطنية أو اسم المستخدم، كلمة المرور. كتابة رمز التحقق والنقر على دخول. التسجيل من خلال حساب بوابة النفاذ الوطني الموحد. يتم الضغط على أيقونة سجلاتي التجارية. اختيار إصدار سجل تجاري جديد. تحديد نوع السجل التجاري الذي تريد وذلك بعد إدخال البيانات وهي الاسم التجاري الشخصي، اسم تجاري قائم، واسم تجاري محجوز. إدخال الاسم التجاري، وهو الاسم الشخصي. لا بد من تحديد المجال العام للنشاط التجاري. اختيار النشاط التجاري. ثم تحديد الأنشطة التي ستمارس. يجب تحديد نوع السجل. الضغط على تبويب إضافة بيانات التجارة الإلكترونية. لا بد من إدخال رابط المتجر في منصة التوثيق معروف في حالة إذا كان السجل لمتجر إلكتروني. لا بد من قراءة التعهد ومن ثم الموافقة عليه. النقر على التالي. ثم الضغط على تقديم الطلب. تسديد الرسوم الخاصة بالسجل التجاري.

شروط استخراج سجل تجاري جديد في السعودية

في صدد الحديث عن خطوات استخراج سجل تجاري جديد في السعودية، يجب الحديث عن الشروط التي يجب توافرها للحصول على السجل التجاري والتي تتضح في الآتي:

ألا يقل عمر الشخص عن 18 عامًا.

لا بد من تقديم وثيقة تحتوي على كل البيانات الشخصية للتاجر ومنها الاسم الكامل، محل وتاريخ الولادة ونسخة من توقيعه.

ألا يكون من شاغلي الوظائف الحكومية في المملكة.

ألا يقل رأس المال عن 5000 ريال سعودي.

لا بد أن يوفر الشخص مكان لإقامة النشاط التجاري، فيسمح له أن يكون مقر إقامته هو مقر مزاولة العمل أو النشاط.

أن يكون السجل التجاري ساري العمل في حال كان السجل التجاري المراد استخراجه لمؤسسة أو نشاط فرعي.

توفر وزارة التجارة في السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية التي منها استخراج السجل التجاري بصورة إلكترونية من خلال موقعها في حالة توافر الشروط المفروضة.