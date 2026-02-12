الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 09:03 صباحاً - افضل دكتور جلدية اطفال في جدة يمكن التعرف عليه بكل سهولة من خلال قائمة أفضل الأطباء التي نعرضها عبر المقال التالي من خلال موقع لحظات نيوز حيث تقديم أفضل طبيب لعلاج المشكلات الجلدية عند الطفل في جدة بمختلف المراكز والعيادات مع توضيح طرق الوصول إليه من خلال عرض عنوان عمله بالتفصيل.

المشكلات الجلدية عند الأطفال تحتاج إلى طبيب متخصص يحلها بكل سهولة ويُسر دون أن يترك الطفل في معاناة مع أي مشكلة لفترة من الوقت، ومن خلال السطور التالية يتم عرض قائمة أفضل الأطباء المتخصصين في ذلك:

1- دكتورة فايزة الغامدي

هي استشاري في الأمراض الجلدية والتجميل، ومن ضمن الأعمار التي تعالجها الأطفال، حيث تُقدم الأدوية والعلاجات المناسبة التي تحدث نتائجها في الحال، وحصلت على تقييم عالي جدًا، وتتخصص كذلك في علاج البالغين والتجميل والليزر، وتعمل في عيادات فايزة الغامدي وهي العيادات الخاصة بها في جدة، المحمدية، الأمير سلطان.

اقرأ أيضًا: افضل دكتور جراحة اسنان بالرياض

2- دكتورة علا كامشوشي

هي متخصصة واستشارية الجلدية في عيادات أندلسية لصحة المرأة، وهي واحدة من الحاصلين على التقييمات العالية في علاج المشكلات الجلدية، ولا تعالج الأطفال فحسب وإنما تعالج البالغين أيضًا، حيث تتخصص في علاج المشكلات الجلدية بالليزر، وعنوانها بالتفصيل هو جدة، المحمدية، الأمير سلطان، المحمدية.

3- دكتور علي الزهراني

هو طبيب حاصل على الشهادات العليا في تخصص علاج الأمراض الجلدية للأطفال والبالغين، كما يتخصص في العلاج بالليزر وحقن الفيلر والبوتكس والتجميل بجميع أشكاله وبأحدث التقنيات، ويعمل في مركز عيادات بيفرلي عضو السعودي الألماني الصحي حي الخالدية في جدة، وعنوانه جدة، الروضة شارع الأمير سعود الفيصل أمام سكن الخطوط السعودية بجوار بنك الراجحي أبراج البدرية.

4- دكتورة أميرة أحمد محمود

من أطباء الجلدية المشهورين في السعودية وتستقبل في حالاتها الأطفال، وتشتهر بحل جميع مشكلات البشرة وتعمل بتقنية الليزر السحرية حيث تتخصص في العلاج بالتجميل، وتعمل في مركز عيادات بيفرلي عضو السعودي الألماني الصحي حي الخالدية في جدة، والعنوان بالتفصيل جدة، الروضة شارع الأمير سعود الفيصل أمام سكن الخطوط السعودية بجوار بنك الراجحي أبراج البدرية.

من خلال الاطلاع على افضل دكتور جلدية اطفال في جدة يكون الاختيار من قِبل المريض، حيث الاختيار بين أفضلهم بالنسبة له، أما من حيث الكفاءة فجميعهم على مستوى كفاءة عالي.