رمز سداد صندوق التنمية العقاري الراجحي من الرموز التي يحتاج إلى استخدامها كافة من عليهم مديونية في المملكة، حيث يُسهل أمر سداد الديون، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنوضح هذا الرمز مع التطرق لبعض التفاصيل المهمة عن منتج سداد المديونية بنك الراجحي.

رمز سداد صندوق التنمية العقاري الراجحي

أتاح بنك الراجحي فرصة سداد القرض العقاري من صندوق التنمية من خلال استخدام رمز مُعين سهل أمر السداد والمعاملات المالية المُختلفة، وهو (040).

باستخدام هذا الرمز يُمكن لجميع الحاصلين على قرض عقاري سداد المديونية الخاصة بهم، وذلك من خلال الاستعانة برقم الفاتورة الخاصة بعملية السداد.

شروط الحصول على تمويل عقاري صندوق التنمية الاجتماعية

توجد الكثير من الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب بالحصول على تمويل عقاري مُحدد، وكذلك بعض الأوراق والمستندات الرسمية، والتي تتمثل في الآتي:

صورة للصك.

خطاب يتم من خلاله تحويل الراتب إلى مصرف الراجحي.

التعريف بالراتب من جهة العمل.

بطاقة الهوية الوطنية.

يجب أن يكون مُقدم طلب الحصول على التمويل سعودي الجنسية.

تقديم رسم كروكي يوضح موقع العقار.

ألا يقل عُمر مُقدم الطلب عن 18 سنة.

الراتب الشهري الذي يحصل عليه مُقدم الطلب يكون ما بين 7000 ـ 10,000 ريال سعودي وغير مسموح أن يكون أقل من ذلك.

الحد الأدنى لمُدة الخدمة يكون 3 أشهر.

أنظمة تمويل متقدم أساسي

أتاح بنك الراجحي أكثر من نظام من أنظمة التمويل التي يُمكن سدادها من خلال استخدام رمز سداد صندوق التنمية العقاري الراجحي، وفيما يلي سنوضح الأنظمة المتاحة والخاصة بالمتقدم الأساسي:

الراتب الشهري بالريال السعودي قيمة التمويل لمدة 20 سنة قيمة التمويل لمدة 30 سنة القسط الشهري 5000 353,3557 477,454 2500 8000 621,908 840,318 4400 10000 848,057 1,145,889 6000 12000 1,060,071 1,432,361 7500 15000 1,272,085 1,718,833 9000

أنظمة تمويل متقدم أساسي وضامن

يوجد كذلك من أنظمة التمويل التي يُقدمها البنك النظام الذي يحتاج إلى ضامن، وهُنا يكون شرط أساسي من شروط الحصول على القرض أن يكون راتب الضامن متوافق مع شرط التمويل، ومن خلال الجدول التالي سنوضح الأنظمة المتاحة في هذه الحالة مع إبراز الواجب اتباعه فيما يلي:

الراتب الشهري بالريال السعودي قيمة التمويل لمدة 20 سنة قيمة التمويل لمدة 30 سنة راتب الضامن القسط الشهري واجب السداد 5000 621,908 840,318 3000 4400 7500 954,064 1,289,125 5000 6750 10,000 1,272,085 1,718,833 8000 9000 12000 1,590,106 2,148,541 10,000 11250 15000 1,908,127 2,578,249 12000 13500

حاسبة التمويل العقاري

يُمكن لمن يرغب في معرفة قيمة التمويل المراد الحصول عليها الاستعانة بحاسبة التمويل الشخصي المُقدمة من بنك الراجحي، والتي يحتاج بها إلى إدخال بعض البيانات المُحددة والتي سنوضح كيفية استخدامها من خلال عرض رمز سداد صندوق التنمية العقاري الراجحي:

الدخول إلى حاسبة التمويل العقاري “من هنا“.

كتابة الراتب الشهري. إدخال المعلومات الخاصة بالقسط التي منها العُمر، قيمة بيع العقار وغيرها. النقر على حساب. ستظهر القيمة الخاصة بمُقدم الطلب.

الاسترداد النقدي الشهري المُتاح من البنك يصل إلى 500 ريال سعودي، والجدير بالذكر أن هذا البنك من أفضل البنوك التي يُمكن الاستمتاع بالمرونة والسهولة في التعامل معها، وهو ما تبين من الرموز والاختصارات المُقدمة للعملاء ومنها رمز سداد صندوق التنمية العقاري الراجحي.

أسئلة شائعة

كيف يتم سداد القسط المستحق في صندوق التنمية العقارية؟

يتم كتابة رقم الهوية متبوع بالرمز (01).

كيف يتم سداد القسط المتأخر صندوق التنمية العقاري؟

يتم سداده من خلال كتابة رقم الهوية متبوع بالرمز (02).