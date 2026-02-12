أسماء الوزراء الجدد 2026 في مصر

القاهرة - كتب محمد نسيم - شهدت الساحة السياسية المصرية تحولاً بارزاً مع إقرار مجلس النواب، في جلسة طارئة، التعديل الوزاري الجديد لعام 2026 على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. شمل التعديل وجوهاً تكنوقراطية جديدة، واستحداث وفصل حقائب وزارية استراتيجية بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين الأداء الحكومي.

ملامح التعديل الوزاري الجديد 2026

جاء التعديل ليؤكد على توجه الدولة نحو التخصص؛ حيث تم فصل وزارة النقل عن الصناعة، ودمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة، بالإضافة إلى إعادة إحياء وزارة الإعلام واستحداث وزارة مستقلة للاستثمار.

قائمة أسماء الوزراء الجدد في حكومة 2026

بناءً على التشكيل الذي أقره البرلمان، جاءت أبرز التعيينات كالتالي:

المنصب الوزاري الاسم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د. حسين محمد أحمد عيسى وزير الاستثمار والتجارة الداخلية محمد فريد صالح وزير الإعلام (وزارة مستحدثة) ضياء رشوان وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج د. بدر أحمد عبد العاطي وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عبد العزيز قنصوة وزير التخطيط د. أحمد توفيق رستم وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندا المنشاوي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت عبد العزيز هندي وزيرة الثقافة د. جيهان زكي وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء صلاح محمد سليمان وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل محمد وزير العمل حسن رداد السيد وزير الصناعة خالد علي ماهر وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار هاني حنا عازر

دمج وفصل الحقائب الوزارية: رؤية جديدة

وزارة الخارجية: تم ضم ملف "التعاون الدولي" إليها ليصبح مسماها (وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج) بقيادة د. بدر عبد العاطي.

التنمية المحلية والبيئة: تم دمج الوزارتين في حقيبة واحدة تولتها الدكتورة منال عوض ميخائيل.

النقل والصناعة: استمر الفريق كامل الوزير وزيراً للنقل فقط، بينما تولى خالد علي ماهر حقيبة الصناعة المستقلة.

أبرز الوجوه الباقية في مناصبها

حافظ عدد من الوزراء على حقائبهم لضمان استمرارية الملفات الحيوية، ومن أبرزهم:

د. مصطفى مدبولي: رئيساً لمجلس الوزراء.

أحمد كوجك: وزيراً للمالية.

د. خالد عبد الغفار: وزيراً للصحة والسكان.

د. أسامة الأزهري: وزيراً للأوقاف.

المهندس محمود عصمت: وزيراً للكهرباء والطاقة المتجددة.

أهداف الحكومة في تشكيلها الجديد

أكدت رئاسة الجمهورية أن التكليفات للوزراء الجدد تركز على:

الأمن القومي والسياسة الخارجية في ظل التحديات الإقليمية.

بناء الإنسان المصري من خلال تطوير ملفات الصحة والتعليم.

الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (عبر وزارة الاستثمار الجديدة).

توطين الصناعة وزيادة الصادرات المصرية.

المصدر : وكالات