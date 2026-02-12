الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 10:09 صباحاً - كيف اعرف مستحقاتي في الموارد البشرية؟ وما هي الشروط المحددة لصرف مستحقات الموارد البشرية السعودية؟

كيف اعرف مستحقاتي في الموارد البشرية؟ وما هي الشروط المحددة لصرف مستحقات الموارد البشرية السعودية؟ إذ توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الخاص بها وأهم خدماتها هي امكانية الاستعلام عن المستحقات للفرد ونوضح كافة الخطوات عبر موقع لحظات نيوز.

كيف اعرف مستحقاتي في الموارد البشرية

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على توفير العديد من طرق الدعم التي يحتاج إليها المواطنون والتسجيل بها عبر الموقع الرسمي الخاص بها وتعتبر خدمة الاستعلام عن مستحقات الفرد في وزارة الموارد البشرية هي إحدى هذه الخدمات، والتي تتمثل فيما الخطوات المتبعة الآتية:

الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ” من هنا“. تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالوزارة من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية الظاهرة في أعلى الشاشة. تحديد خدمة الاستعلام عن رسوم التأمين. إدراج كافة البيانات المطلوبة والتي تشمل رقم الهوية الوطنية وغيرها من البيانات الشخصية. النقر على أيقونة استعلام الظاهرة على الشاشة. تظهر على الشاشة كافة المساهمات والمستحقات الخاصة بالفرد.

اقرأ أيضًا: الاستعلام عن الضمان الاجتماعي الجديد الموارد البشرية صرف المساعدات المقطوعة عبر أبشر النفاذ الوطني منصة الضمان المطور

شروط الحصول على دعم الموارد البشرية

بجانب التعرف على كيف اعرف مستحقاتي في الموارد البشرية والتي تعتبر إحدى الخدمات الإلكترونية للوزارة، يمكن التعرف أيضًا على الشروط المختلفة التي أعلنتها الوزارة للمواطنين من أجل الموافقة للحصول على دعم وزارة الموارد الخاص بالمواطن، وتتمثل هذه الشروط الواجب توافرها فيما يلي:

يشترط أن يكون عمر المتقدم بطلب الدعم لا يقل عن 18 ولا يمكن أن يزيد عن 60 عام.

يجب أن يكون الفرد المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية.

يلزم أن يكون الفرد مسجلًا في نظام الضمان الاجتماعي الذي تطرحه الوزارة للمواطنين من أجل استحقاق الدعم.

يتم تقديم طلب الدعم عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة.

لا يمكن أن يكون الفرد المتقدم للحصول على الدعم موظف حكومي أو أحد الموظفين في القطاع الخاص.

يجب أن يكون الفرد عاطل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو أكثر قبل التقديم على الدعم.

كيفية الاستعلام عن مستحقات الموارد البشرية عبر رقم الهوية

بعد التعرف على كيف اعرف مستحقاتي في الموارد البشرية والشروط المحددة للقبول في دعم الوزارة، يمكن معرفة الخطوات اللازم اتباعها من أجل التعرف على مستحقات الموارد البشرية للمواطن من خلال رقم الهوية الخاص به، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بصندوق التنمية البشرية للوزارة ” من هنا“. تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة به. النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية في أعلى الشاشة. النقر على أيقونة الأفراد. اختيار خدمة الاستعلام عن مستحقات التأمين. كتابة البيانات المطلوبة والتي تشمل رقم الهوية الوطنية ورقم الطلب الخاص بالفرد. النقر على أيقونة استعلام. تظهر على الشاشة جميع مستحقات الفرد.

اقرأ أيضًا: الاستعلام عن وافد برقم الإقامة عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية

طرق التواصل الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ضمن التعرف على الخدمات المختلفة التي تطرحها الوزارة للمواطنين عبر الموقع الرسمي، يمكن التعرف على طرق التواصل المختلفة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تتمثل فيما يلي:

تعتبر وزارة الموارد البشرية في السعودية هي واحدة من أهم الوزارات الموفرة للدعم، وتوفر للمواطنين العديد من الخدمات الإلكترونية أون لاين عبر الموقع الرسمي الخاص بها.

أسئلة شائعة

هل يمكن تقديم شكوى في وزارة الموارد البشرية؟

نعم يمكن من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة على الموقع الرسمي لها.

متى يتم تقديم الشكوى لمكتب العمل؟

يتم تقديم الشكاوى لمكتب العمل بداية من 21 يوم بعد تقديم الطلب.