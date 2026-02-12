الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 12:03 صباحاً - طريقة فتح حساب في البنك الأهلي في السعودية يسيرة، ولكن يجب توافر مجموعة من الشروط فيمن يرغب بالتسجيل في البنك، والتي سنوضحها مع إبراز خطوات التسجيل الواجب اتباعها عبر موقع لحظات نيوز.

طريقة فتح حساب في البنك الأهلي في السعودية

من أجل إنشاء الملف التعريفي للعميل على البنك الأهلي السعودي لا بُد من استيفاء عدد من الشروط، وفي حال استيفائها يحق له التسجيل على الموقع الرسمي للبنك إلكترونيًا، ويكون التسجيل بالخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك الأهلي السعودي “من هنا“. النقر على الخدمات الفردية. الضغط على الحسابات والودائع. الضغط على الحساب الجاري المفتوح. التحقق من كافة الشروط الواجب الالتزام بها للتسجيل وإنشاء حساب في البنك الأهلي. كتابة المعلومات الشخصية المطلوبة على الصفحة الرسمية للبنك والتي منها رقم الهوية الوطنية، رقم الهاتف، نوع التقويم، الرمز وغيرها. إدخال رمز التحقق المرئي. كتابة كافة التفاصيل الخاصة بالعنوان والتي منها اسم الشارع، الحي، رقم الوحدة، المنطقة وغيرها. إدخال المعلومات المتعلقة بالوظيفة والتي منها المؤهلات العلمية والحالة الوظيفية. النقر على اتبع. سيتم التحويل إلى منصة أبشر تلقائيًا من خلال النظام. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. إدخال رمز التحقق المرئي المرسل على الهاتف. النقر على أوافق على الشروط والأحكام. بذلك يتم إنشاء الحساب.

اقرأ أيضًا: طريقة حساب المواريث في وزارة العدل السعودية

شروط فتح حساب في البنك الأهلي السعودي

لفتح حساب في البنك الأهلي السعودي لا بُد من الالتزام ببعض الشروط المعينة التي أتاح البنك من خلالها امتلاك حساب مصرفي، والتي تتمثل في:

امتلاك الهوية الوطنية والتي يجب أن تكون سارية الصلاحية.

ألا يقل عُمر مقدم الطلب عن 15 سنة.

تسجيل العنوان الوطني.

أن يكون من مالكي الحسابات على أبشر.

مميزات فتح حساب في البنك الأهلي السعودي

يوجد الكثير من المميزات التي يشتهر بها البنك الأهلي السعودي والتي تجذب الكثير من العملاء نحو امتلاك حسابات لديه، ومن خلال النقاط التالية سنوضح هذه المزايا بالكامل:

القدرة على امتلاك بطاقة الصراف الآلي مجانًا.

لا يوجد حد أدنى للحساب المراد فتحه.

الحصول على دفتر الشيكات دون الحاجة إلى دفع رسوم.

إمكانية الحصول على كشف حساب بشكل مجاني.

الاستفادة من مُختلف الخدمات الإلكترونية المميزة التي يقدمها البنك.

إتمام عمليات السحب والإيداع بكل سهولة.

لا تُفرض أي رسوم إضافية على العميل.

إمكانية التعامل مع مختلفة فروع البنك.

إنجاز كافة المعاملات المصرفية بشكل سهل.

الاستفادة من مختلف الخدمات المتطورة.

الاستمتاع بخدمة إطلاق الإشعارات بشكل مجاني.

اقرأ أيضًا: طريقة فتح حساب ساب عن طريق أبشر السعودية

طرق التواصل مع البنك الأهلي السعودي

يمكن التعرف إلى المزيد من المعلومات التي تتعلق بطريقة فتح حساب في البنك الأهلي في السعودية من خلال الاستعانة بطرق التواصل المتاحة والتي وفرها البنك لتسهيل معرفة ما يحتاج إليه العملاء:

للتواصل مع فرع جدة يمكن الاتصال على رقم (920001000).

للتواصل مع فرع الرياض يمكن الاتصال على الرقم (966114787877+).

للتواصل مع فرع الدمام في الشرقية يمكن الاتصال على الرقم (966126907777).

للتواصل مع خدمة عملاء البنك كافة الفروع يمكن الاتصال على الرقم (92000100966+).

للتواصل مع خدمة عملاء الحسابات في البنك الأهلي السعودي يمكن التواصل على الرقم (8002441005).

يمكن اتباع طريقة فتح حساب في البنك الأهلي في السعودية لكافة الفئات المستفيدة من خدمات البنك وهم المؤسسات، الوافدين، الشركات، القصر تحت رعاية الأهل، كافة الأفراد الحاملين للجنسية السعودية.

أسئلة شائعة

ما هو عنوان فرع البنك الأهلي الرئيسي في أرامكو؟

145 الجاد الشرقية أرامكو السعودية.

ما هو عنوان فرع البنك الأهلي فرع العليا؟

شارع الأمير سلطان بن عبد العزيز حي العليا.