ما هي طريقة التسجيل في دعم ريف والشروط المطلوبة للحصول على الدعم؟ وكيف يُمكن تحديث البيانات؟ تلك الأسئلة مطروحة من قبل أشخاص ترغب في التقديم على الدعم ومن قبل آخرون مسجلون بالفعل ويرغبون تحديث البيانات الخاصة بهم، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنجيب عن كافة الأسئلة المطروحة وما نحوها.

طريقة التسجيل في دعم ريف

توجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التسجيل في دعم ريف، وتلك الخطوات تأتي على النحو التالي:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة ريف “من هنا“. النقر على أيقونة أبدأ بطلب الدعم. سيتم الانتقال إلى صفحة أخرى، وذلك من خلال النقر على أيقونة إنشاء حساب جديد. يتم إدخال مجموعة من البيانات والتي تتمثل في رقم الهوية ورقم الجوال بالإضافة إلى تاريخ الميلاد. إرسال رسالة نصية تحتوي على كود التفعيل. يتم كتابة الكود في المربع المخصص له. إدخال الحساب البنكي الذي يتبع للمتقدم. يتم التسجيل على منصة ريف.

شروط الحصول على دعم ريف

في صدد عرض طريقة التسجيل في دعم ريف والشروط المطلوبة للحصول على الدعم، سنتعرف من خلال ما يلي من نقاط إلى الشروط التي يلزم تطبيقها من أجل الحصول على دعم ريف:

لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن أبوين سعوديين.

من الضروري ألا يكون المتقدم يعمل في أي جهة سواء كانت تلك الجهة حكومية أو قطاع خاص.

يلزم أن يكون المتقدم من ممتهني المهن الزراعية.

أن يكون المتقدم من سكان المنطقة الإدارية والتي يشملها الدعم.

ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو القطاع الخاص.

من الضروري ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن 6000 ريال.

كيفية الاستعلام عن برنامج دعم ريف

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب الالتزام بها من أجل الاستعلام عن دعم برنامج ريف وخطوات الاستعلام تأتي متمثلة في الآتي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة ريف “من هنا“. تعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور. انقر على تسجيل الدخول. تحديد الخدمات الإلكترونية. اختيار الاستعلام. إدخال البيانات المطلوبة من أجل الاستعلام. النقر على كلمة بحث.

تحديث بيانات دعم ريف

أشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إلى ضرورة تحديث بيانات دعم ريف عند وجود أي تغيير في البيانات، وتكمن الخطوات المتبعة في تحديث البيانات فيما يلي:

الذهاب إلى بوابة دعم ريف “من هنا“. تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال إدخال ام المستخدمة وكلمة المرور. النقر على أيقونة تسجيل الدخول. التوجه إلى حساب دعم ريف. إدخال البيانات المطلوبة للتحديث. النقر على إضافة ومن ثمَّ حفظ.

أنواع المنتجات والأنشطة التي يدعمها برنامج ريف

في سياق عرض طريقة التسجيل في دعم ريف والشروط المطلوبة للحصول على الدعم، سنوضح فيما يلي من نقاط أنواع المنتجات المحلية التي يدعمها برنامج ريف:

الفاكهة.

قطاع الورد.

الثروة السمكية.

الثروة الحيوانية.

منتجات البن العربي.

منتجات القيمة المضافة.

قطاع النحل وإنتاج العسل.

منتجات المحاصيل البعلية.

برنامج دعم من البرامج التي توفر الدعم المادي للمواطنين في المملكة العربية السعودية، والتقديم على البرنامج يلزم له تطبيق الشروط وتقديم المتطلبات والمستندات المطلوبة، ومن ثمَّ سيتم الحصول على الدعم سواء على المنتجات المحددة أو الدعم المادي.

أسئلة شائعة

كم فترة دراسة الطلبات المتقدمة في برنامج الدعم؟

يتم دراسة قطاع القيمة المضافة والقطاعات الزراعية من أول يوم من تقديم الطلب وحتى 60 يوم.

متى يتم صرف دعم ريف؟

يتم صرف دعم ريف للمستفيدين في الفترة من 1 إلى 10 من كل شهر ميلادي.