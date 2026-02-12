الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 12:03 صباحاً - هل يستطيع السعودي ان يحمل جنسيتين؟ 1447

هل يستطيع السعودي ان يحمل جنسيتين؟ من الأسئلة التي تكثر الشائعات والأكاذيب حولها، حيث إن بعض المواطنين السعوديين يسعون للحصول على أحد الجنسيات الأخرى بجانب الجنسية السعودية وذلك لرغبتهم في الإقامة في أحد البلاد الخارجية، وفيما يلي وعبر جريدة لحظات نيوز سنحاول توضيح إمكانية حصول السعودي على جنسية أخرى.

بالتأكيد هذا السؤال كثرت الإجابات المختلفة فيه، فالمملكة العربية السعودية بعدما وضعت شروط للتجنيس وبعض الضوابط الخاصة بالجنسيات والإقامة، يتساءل العديد من الناس عن إمكانية حمل جنسية أخرى مع الجنسية السعودية الأم، وسنوضح كافة الحالات المتعلقة بها فيما يلي:

حصول السعودي على جنسية أخرى غير الجنسية السعودية الأم من الأمور المرفوضة والممنوعة إلا بموافقة رئيس الوزراء السعودي.

يظل المواطن صاحب الجنسية السعودية يتمتع بها إلا في حالة حصوله على جنسية أخرى من الممكن أن تلغى جنسيتها السعودية بموافقة من جلالة الملك.

التجنيس في المملكة العربية السعودية

مكنت المملكة العربية السعودية بعض الأشخاص من خارج البلاد أن تمتلك الجنسية السعودية والتمتع بها للتمكن من الإقامة في البلاد، ويسمى الشخص الأجنبي الحاصل على الجنسية السعودية بقرار خاص بالسعودي بالتجنس، وتتراوح مدة المعاملات الخاصة بالحصول على الجنسية من 3 إلى 6 أشهر.

الشروط الخاصة بالتجنيس السعودي

بعدما وضحت وبينت السعودية كافة المعلومات حول التجنيس بها، قد وضح أن هذه العملية تحتاج إلى بعض الشروط والمتطلبات اللازمة، وأبرز هذه الشروط سنوضحها فيما يلي:

بلوغ المتقدم بطل الجنسية سن الرشد أي أنه تخطى الـ 18 عام.

سلامة المتقدم للجنسية نفسيًا وعقليًا بنسبة كاملة.

يجب أن يكون مكتسب للإقامة الدائمة وفقًا للقوانين الخاصة بذلك أي أن قد يكون قضى ما لا يقل عن 5 سنوات داخل المملكة.

يلزم أن يكون الشخص ذو سمعة طيبة وسيرة حسنة وأخلاق كريمة بين المحيطين به.

طريقة تقديم طلب تجنيس

بالتأكيد يتساءل بعض الناس عن كيفية تقديم طلب التجنيس، فبعدما وضحنا الشروط والمعلومات المتعلقة به، يرى بعض الناس أن السعودية تقدم امتيازات جيدة للحاصلين على جنسيتها، وطريقة التقديم للتجنيس كالآتي:

اجمع كل المستندات المطلوبة للحصول على الجنسية السعودية وأبرزها (جواز سفر ساري المفعول، وشهادة الميلاد، وغيرها من الوثائق الرسمية).

ملء استمارة طلب الجنسية السعودية بمعلومات صحيحة والتوقيع عليها.

أكمل النموذج الخاص بالطلب عبر الإنترنت.

قم بتقديم طلب إلكتروني ودفع الرسوم المطلوبة.

تلقي رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني مع رقم التتبع والتاريخ عند قبول الطلب.

انتظر مكالمة مقابلة من سفارة أو قنصلية المملكة العربية السعودية في بلد إقامتك.

أحضر المقابلة في المكان المحدد.

الحصول على قرار بشأن ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على الجنسية السعودية أم لا.

أجبنا للتو عن هل يستطيع السعودي ان يحمل جنسيتين وبالطبع وضحت المملكة منع ذلك وإمكانية سحب الجنسية السعودية من الشخص الذي يقوم بذلك، كما تبين لنا إمكانية التجنيس السعودي وشروطه.