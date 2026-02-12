الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 01:10 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةتعرف على التطعيمات التي يتم إعطائها للأطفال في المملكة العربية السعودية

تعرف على التطعيمات التي يتم إعطائها للأطفال في المملكة العربية السعودية

التطعيمات التي يأخذها الطفل عبارة عن فيروس تم تعرضه لعوامل كيميائية أو فيزيائية لكي يصبح ميت وضعيف ولا يسبب حدوث الأمراض أو هو جرثوم بكتيري تم تركيبه جينيًا ليكون حي خامل أو ميت ولا يسبب حدوث الأمراض وسوف نذكر في هذا المقال الهدف من هذه التطعيمات و جدول التطعيمات وتأثيرات التطعيمات .

الهدف من أخذ الأطفال لهذه اللقاحات هو لتقليل إصابتهم بالأمراض المعدية وذلك عن طريق تحفيز الجسم وتحفيز الجهاز المناعي على إنتاج المواد اللازمة لمقاومة هذه الأمراض أو لكي تقل خطورة هذا المرض عند تعرض الجسم لها وذلك لأن الجهاز المناعي يتعرف عليها و يقاوم هذه الأمراض عندها دخولها للجسم.

تعرف على جدول التطعيمات في السعودية

هو جدول يخصص الأوقات التي يجب إعطاء الطفل التطعيم فيها وقامت بتنظيمها المؤسسات الصحية في المملكة العربية السعودية وسنذكر أنواع التطعيمات ووقتها فيما يلي :

أولاً: يأخذ الطفل ( لقاح التهاب الكبد و لقاح السل ) عند الولادة.

ثانياً: يأخذ الطفل (اللقاح الثلاثي ) عندما يصبح عمره شهران.

ثالثاً:يأخذ الطفل (لقاح شلل الأطفال و اللقاح الثلاثي و لقاح التهاب الكبد) عندما يصبح عمره أربعة أشهر.

رابعاً:يأخذ الطفل ( اللقاح الثلاثي و شلل الأطفال والتهاب الكبد ) عندما يصبح عمره ستة أشهر.

خامساً: يأخذ الطفل ( لقاح النكاف و لقاح الحصبة و لقاح الحصبة الألمانية) عندما يصبح عمره سنة .

سادساً:يأخذ الطفل ( شلل الأطفال و اللقاح الثلاثي و الحصبة الألمانية والحصبة والنكاف) إذا كان عمره من أربع سنوات إلى ست سنوات.

التأثيرات الجانبية المتوقع حدوثها بعد أخذ التطعيمات

قد ترتفع درجة حرارة الطفل في اليوم الأول بعد أخذ اللقاح وقد يصاب المكان الذي أخذ فيه الطفل اللقاح بالاحمرار وهذه الأعراض طبيعية لا تدعو للقلق وقد تستمر لمدة يومين تقريبا ويمكن إعطاء الطفل دواء الباراسيتامول بالجرعة التي يحددها الطبيب.

وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي عنوانه تعرف على التطعيمات التي يتم إعطائها للأطفال في المملكة العربية السعودية وتحدثنا في هذا المقال عن معنى التطعيمات والهدف منها جدول التطعيمات وتأثيرات التطعيمات .