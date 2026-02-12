الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 10:09 صباحاً - بدون ضمانات.. يمكنك شراء هاتف iPhone 13 Pro بالتقسيط فى جرير السعودية

تسعي الكثير من المتاجر مثل جرير في المملكة العربية السعودية لتقديم مجموعة من أفضل العروض والخصومات والتقسيط على أحدث الهواتف مثل هاتف آيفون 13 برو وغيره من الهواتف التي يحتاج إليها الطلاب، مع إمكانية التقسيط التي تصل إلى ستة وثلاثين شهر للتسهيل على الأسر السعودية.

بدون ضمانات شراء هاتف iPhone 13 Pro من جرير

ويمكنك الحصول على عدة عروض التقسيط من جرير على الهاتف بالطريقة التالية:

في البداية يمكنك الحصول على هاتف آيفون 13 سعه 128 جيجا بالتقسيط الشهري ليكون نحو 28.75 ريال سعودي، ويمكنك شراء الجهاز مع مساحة أكبر وهي 512 جيجا مع دفع 57.5 ريال سعودي ويصل القسط لستة وثلاثين شهر.

كما يمكنك التقسيط ودفع نحو 1912.67 ريال لمدة ثلاثة أشهر من دون فوائد.

في مساحة تصل إلى 1 تيرا بايت، بينما رامات الجهاز تكون 6 جيجا بايت، مع ضمان يصل إلى 24 شهرا من تاريخ الشراء.

مميزات هاتف ايفون 13

ويتمتع الجهاز بالعديد من المميزات الخاصة وذلك على النحو التالي:

في البداية من أهم مميزات الجهاز أنه تم صنعه بواسطة أقوي الخامات وذلك لضمان أعلي درجة جودة وحماية عالية، مثل الزجاج بالإضافة إلى الإطار المصنوع من الألومنيوم.

كما يتمتع أيفون 13 بوجود مادة مقاومة للماء والأتربة والغبار، يتميز كذلك بوجود عازل الصوت بسبب وجود ميكروفون إضافي.

مع إضافة وسائل أمان عالية، مثل خاصية بصمة الوجه، وهي تعمل من خلال مستشعرات داخل الكاميرا الأمامية، مع مستشعر للقرب وكذلك التسارع مع وجود البوصلة والجيرسكوب، وأيضا يوجد بالجهاز خاصية كاشف الضغط الجوي.

أما نوع الشاشة فهي super retina XDR OLED، وتصل مساحتها تصل إلى نحو 6.1 إنش.