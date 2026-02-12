الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 10:09 صباحاً - كيف املأ نموذج 58 الأحوال المدنية بالخطوات

كيف املأ نموذج 58 الأحوال المدنية كيف أكتب “نموذج الجنسية “58” كثير من المواطنين السعوديين طرحوا سؤالا، فهؤلاء المواطنين يريدون إصدار أو تجديد بطاقات الهوية الخاصة بهم أو إصدار بطاقات بديلة للتلف أو تغيير المهنة، أو في حالة استخراج الوثائق العائلية، لأن ملء استمارة الجنسية شرط أساسي للحصول على بطاقة الهوية لواحد أو دفتر العائلة، لطالما حرصت وزارة الداخلية على حجز مواعيد المواطنة عبر الإنترنت من خلال منصة أبشر الإلكترونية لتسهيل هذه الخدمة، وبالتالي توفير الوقت والطاقة للمواطنين.

خطوات كتابة استمارة المواطنة

يعتبر نموذج 58 من الأنماط المهمة لمواطني المملكة العربية السعودية ، لأن بطاقة الهوية ضرورية لأي شخص، لأنها يمكن أن تثبت حالة الشخص أمام الدولة والقانون ويمكن أن تساعد الشخص على الانتقال من مكان إلى آخر.

يتضمن “نموذج المواطنة” رقم 58 في الفقرة الأولى اسم مقدم الطلب، ومهنته، ورقم التسجيل المدني، ومعلومات رقم الملف، ومعلومات الاتصال.

أما الفقرة الثانية وتتضمن نوع بيانات الهوية بسبب إصدارها.

في الفقرة الثالثة، يتضمن النموذج ضمان مقدم الطلب لصيانة البطاقة أو خلاصة القيد.

أما الفقرة الرابعة فتتعلق بتوقيع اتفرج مقدم الطلب.

يتضمن النموذج توقيع موظف إدارة الأحوال المدنية في الفقرة الخامسة للتأكيد على صحة معلومات مقدم الطلب.

كيف املأ نموذج 58 الأحوال المدنية

يجب أن يكون الحد الأدنى للسن 15 عامًا.

أحضر معك النسخة الأصلية ونسخة من شهادة ميلادك.

قيود ولي الأمر.

أصل وصورة من سجلات الأسرة.

أرسل إعلانًا عن مدرسة مقدم الطلب أو مكان عمله.

أرسل 4 صور شخصية مقاس 4 * 6 بشرط أن تكون هذه الصور حديثة وواضحة.

إحضار بطاقة الجنسية القديمة الخاصة بك (تجديد).

إحضار أصل خلاصة القيد وصورة من أصل وصورة بطاقة الجنسية القديمة (متزوج).

أما بالنسبة لشروط المرأة