الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 12:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةأحلى تحلية رمضانيه على قد الايد.. طريقة عمل كاسات الكنافة بالموز بخطوات سهلة

أحلى تحلية رمضانيه على قد الايد.. طريقة عمل كاسات الكنافة بالموز بخطوات سهلة

تعتبر الكنافة من أشهر وأقدم الحلويات التي يتم تقديمها في شهر رمضان الكريم، ولا يقتصر تقديمها على طريقة واحدة فقط بل تعتبر من الحلويات التي يمكن تقديمها بالعديد من الطرق والإضافات، حيث تسعى الأمهات المصرية إلى التعرف على جميع الطرق التي يمكنها تقديم الكنافة بها لأفراد أسرتها، حيث يمكن إضافة العديد من أنواع الفواكه إلى الكنافة مثل المانجا والموز كما يمكن تقديمها بأشكال مختلفة مثل تقديمها في كاسات أو في قوالب أو صواني، وفي هذا المقال سنقوم بتوضيح طريقة عمل كاسات الكنافة بالموز.

مكونات كاسات الكنافة بالموز

في ظل غلاء الأسعار الحالي تبحث ربات البيوت عن حلويات بمكونات بسيطة، ومن تلك الحلويات التي تتكون مكونات بسيطة كاسات الكنافة بالموز، وفي السطور القادمة سنقوم بتوضيح مكوناتها:

2 كوب كبير من الكنافة المفرومة.

4 قطع من الموز مقطعة إلى شرائح.

2 كوب حليب.

3 ملاعق كبيرة من السكر البودرة.

4 ملاعق كبيرة سمن.

2 ملاعق كبيرة من النشا.

2 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

3 ملاعق كبيرة سكر أبيض.

نصف كوب شربات جاهز.

شرائح موز ومكسرات مفرومة للتزيين.

طريقة تحضير كاسات الكنافة بالموز

تستعد ربات البيوت المصرية للحلويات الرمضانية من الآن عن طريق التعرف على الطرق المختلفة لتقديم الحلويات، وفي النقاط التالية سنقوم بتوضيح طريقة تحضير كاسات الكنافة بالموز:

في طاسة كبيرة غير لاصقة وعلى نار متوسطة يتم وضع السمن حتى الذوبان.

ثم يتم إضافة الكنافة المفرومة والسكر الأبيض البودرة مع التقليب المستمر حتى يتحول لون الكنافة إلى اللون الذهبي.

وفي إناء عميق يتم إضافة الحليب والسكر الأبيض والنشا والكاكاو الخام مع التقليب المستمر على قبل رفعها على النار حتى يصبح قوامها سميك ثم يتم رفعها على النار.

وفي كاسات عميقة يتم إضافة القليل من الكنافة المحمصة مع إضافة القليل من شربات الحلويات الجاهز وشرائح الموز.

بعد ذلك يتم إضافة طبقة من خليط الكاكاو والنشا.

ثم يتم تزيين كاسات الكنافة بشرائح الموز مع القليل من الكنافة المحمصمة والمكسرات المطحونة.

ثم يتم وضع الكاسات في الثلاجة لمدة ساعة أو أكثر حتى تتماسك جيدا وتقدم باردة.

وبهذا نكون أوضحنا طريقة عمل كاسات الكنافة بالموز بالتفصيل مع توضيح المكونات التي تتكون منها.