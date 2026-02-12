الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 10:09 صباحاً - “مزايا ومميزات” تمويل شخصي للمتقاعدين من بنك الراجحي بقيمة 2 مليون ريال وسداد على 5 سنوات

تمويل شخصي

يسارع عدد كبير من الأشخاص إلى الحصول على تمويل بنك الراجحي، إذ إنه يقدم تمويل ميسرًا للمتقاعدين يصل إلى 2 مليون ريال ويمكن سداد الأقساط على 5 سنوات، وهو نوع ضمن عدد كبير من أنواع العروض والبرامج التمويلية التي يتيحها بنك الراجحي لعملائه، ويمكن التعرف على كافة تفاصيل البرنامج من خلال جريدة لحظات نيوز بالإضافة إلى التعرف على طريقة التقديم.

مزايا تمويل بنك الراجحي للمتقاعدين

بنك الراجحي يوفر عدد كبير من العروض التمويلية للعملاء، وذلك لأنه يريد أن يضمن ولاء العملاء، ولذلك يلبي كافة احتياجاتهم ويوفر لهم عدد مهول من الامتيازات والتيسيرات التي تتيح لهم التقديم على تمويل الراجحي، والتي تمثل فيما يلي:

يتم إعفاء الورثة من المديونية في حالة الوفاة أو العجز الكلي.

يمكن أن يصل مبلغ التمويل إلى 2 مليون ريال سعودي.

لا حاجة إلى كفيل ليتم تقديم التمويل.

يمكن سداد التمويل في أي وقت بشكل مبكر وفقًا لطلب العميل.

يمكن التقديم بطلب التمويل من خلال التطبيق.

سرعة إتمام جميع خطوات تقديم طلب التمويل.

هامش ربح تنافسي.

يتم تمديد فترة السداد إلى 60 شهر.

النسبة السنوية تبدأ من 2.92%.

شروط بنك الراجحي للتمويل الميسر

حددت الإدارة المسؤولة في بنك الراجحي عدد من برامج التمويل ولكنها تضع مجموعة من الشروط، والتي لا بد من التحقق من تواجدها لكي يتمكن العملاء من الحصول على التمويل، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

لا بد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون راتب التقاعد 1900 ريال سعودي فيما أكثر.

الحد الأقصى لعمر المتقدم 70 عام.

لا بد أن يكون المتقدم تام الأهلية.

سداد الرسوم الإدارية بمبلغ قيمته 500 ريال سعودي.

هامش الربح من التمويل 12%..

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل بنك الراجحي

يوفر بنك الراجحي عدد من الضمانات لكي يشعر العملاء بالأمان، ولكنه كذلك يحتاج لضمانات لكي يحفظ حقوقه، إذ يوجد مجموعة من الوثائق المطلوبة لكي يتمكن العميل من الحصول على تمويل الراجحي، وتتمثل هذه المستندات فيما يلي:

بطاقة الهوية الوطنية.

تعريف الراتب (تفاصيل الراتب التقاعدي).

تثبيت الراتب.

نموذج طلب التمويل.

طريقة التقديم على تمويل بنك الراجحي للمتقاعدين

يحتاج الأشخاص الذين على وشك التقاعد إلى الحصول على تمويل للقيام بإنشاء استثمار يعود عليهم بعائد يعينهم على ظروف المعيشة، أو لمساعدتهم في تربية أبنائهم وسداد مصاريف التعليم أو العلاج وخلافه، ويتم الحصول على هذا التمويل من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى بنك الراجحي “من هنا“. ثم اضغط على تبويب التمويل. حدد التمويل المراد ثم اضغط على “تقدم بطلبك الآن”. سجل البيانات المطلوبة من (الاسم، ورقم الهوية، نوع التمويل المراد). عينّ اللغة المفضلة للتواصل. سجل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وحدد أفضل وقت للتواصل مع خدمة العملاء. ثم انقر على تقدم الآن.

بنك الراجحي من أكبر البنوك في السعودية وله استثمارات بالملايين في عدة مجالات، وهو من أكثر البنوك التي تسمح للعملاء بمجموعة متنوعة من العروض التمويلية التي تتميز بمجموعة متنوعة من الامتيازات والمزايا، وتمكن العملاء من اختيار طرق السداد المناسبة لهم.