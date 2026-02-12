هوليوود تودّع جيمس فان دير بيك… نجم “Dawson’s Creek” يرحل بعمر ٤٨

دبي - فريق التحرير: توفي الممثل الأميركي جيمس فان دير بيك، نجم مسلسل Dawson’s Creek، في ١١ شباط عن عمر ٤٨ عامًا بعد معركة مع سرطان القولون، بحسب ما أكدته عائلته في بيان عبر إنستغرام، أشارت فيه إلى أنه رحل بسلام في أيامه الأخيرة محاطًا بالشجاعة والإيمان، مطالبةً بمنحها الخصوصية خلال فترة الحداد.

ويترك فان دير بيك زوجته كيمبرلي وأطفالهما الستة، وقد حظي طوال رحلته الصحية بدعم واسع من عائلته وأصدقائه، لا سيما زملائه في Dawson’s Creek كايتي هولمز وجوشوا جاكسون وميشيل ويليامز، الذين عبّروا عن محبتهم له. وبرز الراحل بدور “دوسون ليري” في المسلسل الشهير الذي عُرض بين عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٣، قبل أن يشارك في أعمال ناجحة مثل One Tree Hill وHow I Met Your Mother. ورغم مسيرته الفنية، اعتبر فان دير بيك أن الأبوة كانت أهم أدواره، إذ كرّس جزءًا كبيرًا من حياته لعائلته.