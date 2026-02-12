الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 09:03 صباحاً - رقم التواصل talalshikhfdn مؤسسة تركي أل شيخ الخيرية لطلب المساعدة “مالية أو عينية” فعل الخير من تركي ال الشيخ

talalshikhfdn مؤسسة تركي أل شيخ الخيرية لطلب المساعدة “مالية أو عينية” رقم تواصل، تعتبر من الطرق التي من خلالها يمكن تقديم الدعم المادي او لكل من يحتاج للمساعدة بأي شكل من الأشكال وخاصة الفئات الأشد حاجة للمعونة، الأمر الذي دفع تركي آل شيخ لإطلاق مؤسسته للقيام بالأعمال الخيرية منذ أواخر عام 2020، وقد تفاعل الجميع مع الفكرة على الحساب الرسمي للمؤسسة عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، حيث أنها لاقت استحسان ومباركة الجمهور والمتابعين لتركي آل شيخ على دخوله لمجال العمل الخيري.

مؤسسة تركي أل شيخ الخيرية لطلب المساعدة

تقوم المؤسسة على العمل الخيري ومساعدة الطبقة الكادحة بالمملكة العربية السعوديةـ وتوفير أكثر انواع المساعدات التي يحتاج إليها مواطنيها وتسعي مؤسسة talalshikhfdn تركي أل شيخ الخيرية إلى تلبية احتياجات المواطنين من الناحية العلاجية للأشخاص الغير القادرين والتكفل بمصاريف العمليات الجراحية.

المساعدات والخدمات التي تقدمها مؤسسة تركي آل شيخ

تعمل مؤسسة تركي آل شيخ على قدم وساق، على استهداف أصحاب الفقر وطالبي العلاج وذو الإحتياج المالي ويتم كل ذلك على نفقة الشيخ تركي آل شيخ بعينه وتضمنت المؤسسة مساعدة المواطنين بطرق وأساليب عدة، تأتي فيما يلي:

مساعدات الفقراء والمحتاجين وأصحاب الدخل المحدود.

إعانة الأرامل والمطلقات والأيتام.

السعي وراء تقديم سكن ملائم لعائلة كريمة لمن لا مسكن لها.

مساعدة أصحاب الأزمات ومن يتعرض للكوارث.

مساعدة ذوي الإعاقة والتكفل بالعلاج والعمليات الجراحية.

أرقام التواصل مع مؤسسة تركي آل شيخ

ومن اجل التواصل مع تركي آل شيخ بشكل شخصي أو حساب مؤسسته فقد ترك وسائل التواصل متاحة أمام الجميع، فيما يلي:

صفحة مؤسسة تركي آل شيخ الرسمي خاصته.

الصفحة الرسمية لتركي آل شيخ على موقع «تويتر».

مؤسسة تركي آل شيخ على موقع «إنستجرام».

رقم المكتب الخاص بـ تركي آل شيخ: 0966596337879، وأيضًا 0550788777.

جدير بالذكر أن تركي آل شيخ قد اقتحم مجال العمل الخير أملًا في تحقيق آمال أغلب الطبقة الكادحة والأشد إحتياجًا في المجتمع السعودي من فقراء ومحدودي الدخل والأيتام وغيره، في إطار جهوده لتحقيق مبدأ التكافل الإجتماعي التي تصبو إليه المملكة في الفترة الراهنة في ظل الازمة الإقتصادية العالمية الراهنة.