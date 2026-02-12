الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 12:03 صباحاً - شرح طريقة استخراج شهادة تحمل الدولة ضريبة المسكن الأول من الأمور التي يرغب الكثير في معرفتها، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنتعرف إلى الخطوات التفصيلية لاستخراج شهادة المسكن الأول بالإضافة إلى توضيح نسبة الضريبة التي تتحملها الدولة من المسكن الأول، وغيرها من الأمور الأخرى التي تتعلق بنفس المسألة.

شرح طريقة استخراج شهادة تحمل الدولة ضريبة المسكن الأول

يوجد مجموعة من الخطوات التي يلزم اتباعها من أجل معرفة شرح طريقة استخراج شهادة تحمل الدولة ضريبة المسكن الأول، وتلك الخطوات تأتي متمثلة على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان “من هنا“. النقر على ضريبة القيمة المضافة من المنزل الأول، وهذا من ضمن علامة تبويب البرامج. الضغط على مستخدم جديد. تحديد تسجيل حساب المدفوع لأمره. إدخال كافة البيانات المطلوبة للتسجيل من رقم الهوية وتاريخ الميلاد. الضغط على إرسال. يتم إعادة كتابة رمز التحقق المرسل على الهاتف. التحقق من صحة المعلومات المُدخلة. النقر على تسجيل. النقر شهادة المسؤولية عن ضريبة القيمة المضافة. كتابة الإقرار والموافقة على كافة الشروط والأحكام، مع عدم امتلاك منزل وبالتالي نحمل الغرامات المقرر في حالة إثبات أي معلومة خلاف المعلومات المذكور. النقر على علامة التحميل.

شروط استخراج شهادة المسكن الأول

يلزم اتباع الشروط التالية لكي يتم استخراج شهادة المسكن الأول، وتلك الشروط تأتي على النحو التالي:

على المشتري أن يكون ذو جنسية سعودية.

يجب أن يكون المسكن الأول للمشتري ولا يكون مسجل باسمه أي مسكن في السابق.

يكون سعر المسكن 1,000,000 أو أقل.

يجب ألا يكون هناك وجود أي قرض عقاري مسجل باسم المشتري، سواء من الصندوق العقاري أو من البنوك التجارية.

من الضروري أن يكون المسكن قائم وجاهز للسكن.

نسبة تحمل الدولة من ضريبة المسكن الأول

ضريبة التصرفات العقارية تكون 5% من إجمالي سعر المسكن، وتتحمل وزارة الإسكان قيمة الضريبة العقارية بالكامل، وهذا في حال إذا كان ثمن المسكن مليون ريال أو أقل، أما في حالة إذا كان ثمن المسكن أكثر من 1,000,000 ريال، يكون الإعفاء فقط على مبلغ المليون، أما ما يزيد عن ذلك فيتم فرض الضريبة عليه.

من هنا نجد أن وزارة الإسكان تتحمل ضريبة تصل إلى 50 ألف ريال، وما يزيد عن ذلك يلزم سداده إلى هيئة الزكاة والدخل، وسيتم الحصول على الرقم المرجعي الخاص بالطلب او سداد الضريبة ليتم استخدامه عند عملية الإفراغ الخاص بكتابة العدل أو الموثوق بالإفراغ الإلكتروني.

لمن تقدم شهادة الإعفاء الضريبي

يتم تقديم شهادة الإعفاء الضريبي للمسكن الأول إلى هيئة الزكاة والدخل، وهذا يتم قبل إفراغ العقار، حيث يتعين على البائع التسجيل في بوابة التصرف العقارية، وذلك على الموقع التابع لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويتم على أساسه اختيار طلب تسجيل العقار وإدخال البيانات الخاصة بالبائع بالإضافة إلى بيانات المشتري وبيانات العقار.

شرح طريقة استخراج شهادة تحمل الدولة ضريبة المسكن الأول يجعل المستخدم قادرًا على استخراج الشهادة بكل سهولة حيث إن الأمر يحتاج إلى اتباع مجموعة من الخطوات الإلكترونية بدقة، وسيتم الحصول على الشهادة ببساطة.

أسئلة شائعة

ما المقصود بالمسكن الأول؟

المسكن الأول هو المنزل الأول الذي تمكن المواطن من امتلاكه وتوثيقه باسمه.

كم هي الضريبة على المنزل الأول؟

الضريبة على المنزل الأول تكون 5% من قيمة المنزل نفسه.