الخدمات التي تقدمها الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 09:03 صباحاً - ما هي الخدمات التي يقدمها مكتب المملكة العربية السعودية للملكية الفكرية؟ من أهم العوامل المساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية يعتمد على مصادر أخرى غير النفط، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الهامة التي يبحث عنها الراغبين في التسجيل والالتحاق بالهيئة السعودية للملكية الفكرية.

مكتب المملكة العربية السعودية للملكية الفكرية

هي وكالة حكومية تهدف إلى حماية الملكية الفكرية للمملكة العربية السعودية. تراقب الحكومة كل من يخالف القواعد وتكلفهم بمهام وأدوار وصلاحيات محددة تنتهك القواعد. كما أنها إحدى مبادرات وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية تحت إشراف وزير برنامج التحول الوطني محمد بن عبد الملك آل الشيخ، ومقرها مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

ما هي الخدمات التي يقدمها مكتب المملكة العربية السعودية للملكية الفكرية؟

يقدم المكتب السعودي للملكية الفكرية العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين وتشمل هذه ما يلي:

حماية النموذج الصناعي: النموذج الصناعي محمي بعنوان حماية يعرف باسم “شهادة النموذج الصناعي”. يرجى ملاحظة أنه سيتم إصدار هذه الشهادة فقط إذا كان النموذج جديدًا وله خصائص مختلفة عن النماذج الصناعية الأخرى.

حماية العلامات التجارية: العلامات التجارية للشركات قابلة للتجديد أو التجديد وهي محمية لمدة 10 سنوات تقريبًا.

حماية حقوق النشر: تقتصر فترة الحماية على فترة معينة، وبالتالي فإن حقوق المؤلف محمية من استخدام العمل دون موافقة أو إذن المؤلف.

نظام حماية براءات الاختراع: فترة حماية براءات الاختراع تصل إلى 20 سنة من تاريخ طلب الحماية.

مهام الهيئة السعودية للملكية الفكرية

هناك العديد من المهام الموكلة إلى مكتب المملكة العربية السعودية للملكية الفكرية والتي تحتاج إلى معالجة ويمكن ذكرها على النحو التالي:

تسجيل حقوق الملكية الفكرية وحمايتها بتقديم سند حماية وتوفير معلومات عن حقوق الملكية الفكرية والإفصاح عنها بما لا يتجاوزها.

بالإضافة إلى فرض غرامات وغرامات على المخالفين ووضع القواعد التي يجب عدم تجاوزها، فإننا نبلغ الناس بأهمية الحقوق الشخصية والملكية الفكرية.

العضوية في المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية لحكومة المملكة العربية السعودية، وإبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها حكومة المملكة العربية السعودية نتيجة الانضمام إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية.

دعم الملكية الفكرية لتحسين الاقتصاد الوطني وتوفير البنية المعلوماتية في مجال أنشطة الأمانة.

تعزيز تسجيل حقوق الملكية الفكرية ورفع مستوى الاقتصاد الوطني وتعزيز الابتكار بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

الاتصال بمكتب المملكة العربية السعودية للملكية الفكرية

يقدم مكتب المملكة العربية السعودية للملكية الفكرية عدة طرق للوصول إلى العملاء. يمكن ذكر ذلك على النحو التالي:

رقم مجاني واحد: يمكنك الاتصال بمكتب المملكة العربية السعودية للملكية الفكرية عن طريق الاتصال بالرقم المجاني الفردي التالي 920021421.

البريد الإلكتروني: يمكنك أيضًا الاتصال بمكتب الملكية الفكرية عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى عنوان بريد إلكتروني يمكنك تحديده على النحو التالي: [email protected].

الموقع الإلكتروني للجهات الحكومية: مقره الرياض 13321، حي Arsahafah، شارع عرايا 6531، 3059، بحيث يمكن لأي شخص الاتصال بنا عن طريق زيارة مكتب المملكة العربية السعودية للملكية الفكرية.

رابط إلى مكتب المملكة العربية السعودية للملكية الفكرية

أنشأت حكومة المملكة العربية السعودية موقعًا إلكترونيًا مخصصًا لمكتب الملكية الفكرية. يوفر هذا الموقع تفاصيل عن الخدمات والمهام الخارجية، بالإضافة إلى قسم خاص يحتوي على الأسئلة الشائعة التي قد يطرحها معظم المواطنين السعوديين، ويمكنك الحصول عليها من هنا.