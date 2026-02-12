الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 12:03 صباحاً - عروض اليوم الوطني السعودي 1447 تخفيضات وخصومات العيد الوطني 93

عروض اليوم الوطني السعودي شيء يكثر السؤال عنه في الأوساط السعودية في هذا الحين، فنجد أننا على بعد أيام قليلة من العيد الوطني، وهو اليوم المميز في السعودية لما يحمله من أهمية للبلاد منذ قديم الأزل، ويتميز اليوم بإقامة العديد من العروض والخصومات، ولذا عبر جريدة لحظات نيوز سنعرض أبرز العروض والخصومات في اليوم الوطني.

عروض اليوم الوطني السعودي

عادتًا ما تبدأ عروض اليوم الوطني قبل يوم 23 سبتمبر ببضعة أيام، وأهم عروض اليوم الوطني المقبل فيما يلي:

مركز فتنس تايم الرياضي: أتاح المركز خصم 40% من القيمة العضوية لأصحاب الاشتراكات من 3 إلى 12 شهر، كما أضاف شهر كامل اشتراك مجاني لأصحاب الاشتراكات السنوية فقط.

أتاح المركز خصم 40% من القيمة العضوية لأصحاب الاشتراكات من 3 إلى 12 شهر، كما أضاف شهر كامل اشتراك مجاني لأصحاب الاشتراكات السنوية فقط. شركة إن هاوس للأثاث المنزلي: أتاحت الشركة الكبرى في إنتاج الأثاث المنزلي عروض كبيرة تصل قيمتها إلى حوالي 85% على جميع المنتجات في كافة الفروع.

أتاحت الشركة الكبرى في إنتاج الأثاث المنزلي عروض كبيرة تصل قيمتها إلى حوالي 85% على جميع المنتجات في كافة الفروع. متجر مفروشات قصر السرايا: وفر المتجر المعروف ببيعه للمفروشات داخل المملكة العربية السعودية خصومات تتراوح ما بين %15 إلى 85% على كافة المنتجات الموجودة داخل المتجر.

تخفيضات وخصومات العيد الوطني

تكثر التخفيضات والخصومات في هذا اليوم المميز بالتأكيد، ومن أهم هذه الخصومات ما يلي:

نادي ماي هيلس الرياضي العرض قيمة العرض بالريال عرض الاشتراك لمدة 93 يوم 593 عرض الاشتراك ل 9 أشهر + 93 يوم بشكل مجاني 1093 عرض الاشتراك ل 6 أشهر + 93 يوم بشكل مجاني 993 عرض الاشتراك ل 3 أشهر + 93 يوم بشكل مجاني 593 نادي أول دقيقة الرياضي العرض قيمة العرض بالريال عرض اشتراك 3 أشهر 593 عرض اشتراك 6 أشهر 793 عرض اشتراك سنوي 12 شهر 993 نادي صحتي الرياضي العرض قيمة العرض بالريال اشتراك 3 شهور + 14 يوم 593 اشتراك 6 شهور + 30 يوم 793 اشتراك 9 شهور + 60 يوم 993

بعدما عرضنا عروض اليوم الوطني السعودي، فلا شك على مدى اعتزاز وحب السعوديين لهذا اليوم، مما جعله إجازة رسمية ويقام فيه العروض والخصومات بشكل كبير وبعض من الحفلات والمهرجانات تحت إشراف الحكومة السعودية.