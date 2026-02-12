تابع الان خبر دعم الأونروا.. المفوض العام يشيد بدور السعودية خلال لقائه المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أشاد المفوض العام لوكالة الأونروا بدعم الأونروا الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، وذلك خلال لقائه معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بمدينة الرياض.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع الإنسانية، خاصة في قطاع غزة، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التنسيق المشترك في مجال الإغاثة والعمل الإنساني، بما يسهم في تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد فيليب لازاريني تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيرًا إلى أن هذا الإسناد يمثل ركيزة أساسية في تمكين الوكالة من أداء مهامها الإنسانية في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجهها.

كما نوه بالعلاقة الإستراتيجية التي تربط الأونروا بالمركز، معربًا عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مصلحة اللاجئين الفلسطينيين، ويعزز الاستجابة الإنسانية في المناطق المتأثرة بالأزمات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود السعودية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني، وتخفيف معاناته عبر برامج ومبادرات إنسانية مستدامة تنفذها الجهات المختصة، وعلى رأسها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.