خطوات استخراج كارنيه الاعفاء من التجنيد 2026

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 08:19 صباحاً - خطوات وطريقة استخراج كارنيه الاعفاء من التجنيد أمرٌ يٌُساعد تطبيقه في الحصول على هذه البطاقة التي تُسهل على الشاب المصري الكثير، فهي تجعل التنقل والسفر خارج الدولة أمرًا سهلًا، كما أن لها القدرة على زيادة فرصه في أن يشغل وظائف أفضل بسبب تسوية موقفه العسكري من التجنيد؛ ذلك إلى جانب مزايا تزيد من حرية المواطن على أصعدة عدة وتُعزز من سهولة حركته، وبسبب ما لهذه الشهادة من أهمية قررنا عبر جريدة لحظات نيوز بيان طريقة الحصول على كارنيه الإعفاء من التجنيد.

خطوات وطريقة استخراج كارنيه الاعفاء من التجنيد

بالطبع يوجد العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها استخراج شهادة الإعفاء الخاصة بك ولكن أحد أهم هذه الطرق هي الطريقة الإلكترونية عبر موقع وزارة الدفاع المصرية وهيئة التعبئة والتجنيد، وبالطبع هذه الطريقة الإلكترونية تتطلب بعض الخطوات البسيطة والسلسة والتي تتمثل فيما يلي:

قم بالولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بإدارة التجنيد والتعبئة التابع لوزارة الدفاع المصري “من هنا“. يجب على الشخص تسجيل طلب الاستعلام عن الإعفاء الخاصة بك. بعد ذلك يلزم أن تدخل جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح ومتقن. من ثم يجب أن يحدد الشخص الشهادة بنوع إعفاء مصغرا بحجم الكارنيه. بعد ذلك قم بتحديد مكان استلام شهادة الإعفاء الخاصة بك. وفي النهاية قم بالنقر على تسجيل بياناتك والاحتفاظ برقم طلبك. وسيتم دراسة الطلب من قبل المختصين من أجل تحديد أحقيتك من هذا الطلب. يمكنك متابعة الطلب عن طريق الدخول إلى نفس الموقع مرة أخرى.

مميزات كارنيه الإعفاء من التجنيد

بالتأكيد كارنيه الإعفاء يتميز عن الوثيقة الورقية التي تقضي بالإعفاء، فتجد أن للكارنيه العديد من المميزات، ومن أبرز هذه المميزات فيما يلي:

سهولة الحفظ: إذ إن تأتي البطاقة في شكل صغير ومميز مما يسهل حملها بشكل سهل، فمن الممكن أن توضع في المحفظة أو الحقيبة أو ما شابه للاحتفاظ بها.

المعلومات الدقيقة: فتجد أن هذه البطاقة تحتوي على أجدد المعلومات التي تخص صاحبها، وهو ما يساعد على سهولة تجنب الإجراءات القانونية.

الاستخدام العملي: حيث أن هذه البطاقة يمكن استخدامها في العديد من المجالات فتحتاجها في التقديم للوظائف أو السفر إلى خارج البلاد.

الأمان والحماية: بالتأكيد تحتوي هذه البطاقة على أجدد أنظمة الأمان، فهي تمتلك رمز تعريفي يتيح لحاملها بالدخول على كافة البيانات الخاصة به.

السرعة والفعالية: كما إن هذه البطاقة الصغيرة تسهل عملية التحقق من حالة الإعفاء الخاصة بحاملها بشكل مميز وسريع.

الدعم الإلكتروني: في الغالب ما تستخدم هذه البطاقة بشكل إلكتروني عند التقديم على إحدى العمليات الإلكترونية التي تتطلب شهادة إعفاء من التجنيد.

شروط الحصول على كارنيه الإعفاء من التجنيد

عند طلبك للحصول على كارنيه للإعفاء من الخدمة يجب أن يتوافر بك بعض الشروط اللازمة لاستخراجها، ومن أبرز وأهم هذه الشروط فيما يلي:

أن يتراوح عمر الشخص بين 18 و29 عامًا.

أن يكون الشخص على الأقل حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن تكون من بين الفئات المستثنى من الجيش وهم أربعة فئات أن تكون الأبن الوحيد للأسرة أو شخص من ذوي الهمم وغير لائق، أو أحد الأشقاء الوحيدين لأسرة ليس لها أبناء.

في خلال شرحنا لخطوات وطريقة استخراج كارنيه الاعفاء من التجنيد، فبالطبع شهادة الإعفاء شيء هام ولا غنى عنه في حياة أي شخص مصري، كما إن الحكومة المصرية توفر العديد من الطرق والخدمات لتساعد الشباب على إستخراجها.