سكن مجاني للمحتاجين من مؤسسة الوليد بن طلال في السعودية

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 12:03 صباحاً - تعمل مؤسسة الوليد بن طلال على تقديم الكثير من المساعدات للمحتاجين بالشراكة مع الحكومة في المملكة العربية السعودية.

سكن مجاني للمحتاجين من مؤسسسة الوليد بن طلال في السعودية

أعلنت مؤسسة الوليد عن مشاركتها في مشاريع المملكة العربية السعودية، حيث يشارك الأمير الوليد بن طلال وزارة الإسكان في العديد من المشروعات العملاقة.

وقد تم تخصيص جزء من المشروعات لأجل الأعمال الإنسانية، مع الحصول على امتيازات بناء المشروعات على نفقته الخاصة ثم إعادة توزيعها على الفئات المحتاجة، ومن أجل التسجيل عليك إتباع الخطوات التالية:

عليك تسجيل الدخول في موقع مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، ثم حدد أيقونة التسجيل عبر سكني

ثم يتعين عليك تسجيل كل البيانات الشخصية وكذلك بيانات السكن.

واحصل على رقم طلبك لكي يتم الاستعلام بواسطتها عند الإعلان عن أسماء الأشخاص المستفيدين من المساعدات.

شروط منحة مشروعات الوليد الإنسانية

أما عن شروط الحصول على منحة مشروعات الوليد فهي كالتالي: