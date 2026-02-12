سعر الغاز الطبيعي يصمد فوق الدعم-توقعات اليوم 12-2-2026

أكد سعر المؤشر تمسكه بالمسار الصاعد بملامسته يوم أمس لمستوى 50530 إلا أن افتقاره للعزم الإيجابي دفع به لتقديم تداولات مختلطة لحظية ليحافظ بذلك على ثباته فوق الدعم الإضافي المستقر عند 50100.

نؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي لعزز ذلك فرص تجاوزه لمستوى 50575 ليبدأ بتسجيل مكاسب تاريخية جديدة قد تمتد قريبا نحو 50810, أما هبوطه مجددا دون 50100 وتقديمه لإغلاق سلبي سيجبره ذلك على تفعيل محاولات جني الأرباح لنتوقع تسلله بذلك نحو 49660.

نطاق التداول المتوقع ما بين 50100 و 50575

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع