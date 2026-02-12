شكرا لقرائتكم خبر عن الين يوسع مكاسبه لأعلى مستوى في أسبوعين وسط موجة شراء قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار فول الصويا مدفوعة بالتغطية القصيرة والشراء الفني كما يتابع المتعاملون فرص الأمطار في الأرجنتين ومراقبة جودة المحاصيل في بعض مناطق البرازيل.

وقد رفعت وزارة الزراعة الأمريكية تقديرات الإنتاج للبرازيل هذا الأسبوع، مع صدور التقدير التالي في 10 مارس، في حين من المقرر أن تصدر CONAB توقعاتها الجديدة لمحصول البرازيل يوم الخميس 12 فبراير.

كما يترقب السوق أي مؤشرات على طلب تصديري جديد من الصين قبل احتفالات رأس السنة القمرية الأسبوع المقبل. ومن المقرر صدور بيانات المبيعات الأسبوعية للولايات المتحدة يوم الخميس صباحًا.

وتشير توقعات ANEC إلى أن صادرات فول الصويا البرازيلية لشهر فبراير بلغت 11.71 مليون طن مقارنة بتقدير الأسبوع الماضي البالغ 11.42 مليون طن. وقد ارتفعت عقود وجبة فول الصويا المستقبلية بينما انخفضت زيت فول الصويا نتيجة تعديل فروق المنتجات.

أما الذرة فكانت متباينة نتيجة انتشار السوق الهابط. ويركز المتعاملون على الطقس في معظم أنحاء أمريكا الجنوبية، مع توقع أمطار على الأجزاء الجافة في الأرجنتين وجنوب البرازيل.

ومعظم المناطق المتأثرة في أمريكا الجنوبية كانت قد زُرعت مبكرًا أو ضمن المحصول الأول للبرازيل، لذا فإن ظهور نمط أمطار أكثر سيعود بالنفع على غالبية الإنتاج. ومع ذلك، فإن انخفاض تقييمات المحاصيل في الأرجنتين منذ بداية العام يستحق المراقبة.

وتشير توقعات ANEC لصادرات الذرة البرازيلية لشهر فبراير إلى 953,217 طنًا مقارنة بـ793,364 طنًا الأسبوع الماضي. كما تم شراء 230,560 طنًا من الذرة الأمريكية لموسم 2025/26 من قبل وجهات غير معروفة قبل الافتتاح.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن إنتاج الإيثانول بلغ 1.11 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 154,000 برميل عن الأسبوع الماضي و28,000 عن العام الماضي، مع مخزون بلغ 25.247 مليون برميل، بزيادة 111,000 عن الأسبوع السابق، لكنه أقل بـ445,000 عن العام الماضي.

كما بلغ متوسط الصادرات 137,000 برميل يوميًا، بانخفاض 79,000 عن الأسبوع السابق و13,000 عن العام الماضي. وتتوقع وزارة الزراعة الأوكرانية الانتهاء من حصاد الذرة لعام 2025 في مارس بعد تأخر الطقس، محذرة من احتمال انخفاض الجودة.

أما أسعار القمح، فقد ارتفعت مدفوعة بالتغطية القصيرة والشراء الفني، إلى جانب ضعف الدولار خلال معظم الجلسة. وقد يؤدي الطقس الأكثر دفئًا عبر سهول الولايات المتحدة إلى إخراج القمح الشتوي من السبات، مما يجعله عرضة للتلف إذا عادت البرودة، مع توقع أمطار متباينة لمعظم المنطقة حتى نهاية الشهر.

ومع ذلك، قد يكون أي ارتفاع كبير محدودًا بسبب وفرة المعروض العالمي. كما يراقب المتعاملون حالة القمح خلال الشتاء في باقي أنحاء نصف الكرة الشمالي، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.2% إلى 4.27 دولار للبوشل.

الصويا

وارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار بنسبة 0.2% إلى 11.24 دولار للبوشل.

القمح

وصعدت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة 1.7% إلى 5.37 دولار للبوشل.