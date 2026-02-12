الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين يكسر دعم مهم-توقعات اليوم 12-2-2026

سعر الباوند مقابل الين يكسر دعم مهم-توقعات اليوم 12-2-2026

أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-12

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استسلم سعر الزوج للعوامل السلبية ليستأنف بذلك الهجوم السلبي المقترح سابقا لنلاحظ تحقيقه لكسر الدعم المستهدف والمستقر عند 209.10 ليجبره ذلك على تكبد خسائر إضافية بوصوله حاليا نحو 207.65 كما هو واضح بالرسم المرفق.

 

نود التنويه إلى أن استمرار تمركز السعر دون مستوى 209.10 والذي قد يشكل حاليا لحاجز قوي, فإن ذلك سيجبر السعر على استئناف التداولات السلبية لنتوقع انجذابه بذلك نحو 207.00 وصولا نحو قاعدة الدعم التالية والمتمثلة بمستوى 205.10, أما اندفاعه فوق 209.10 سيزيد ذلك من فرص تفعيل محاولات تعويض الخسائر باندفاعه تدريجيا نحو 209.75 و210.45 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 207.00 و 208.80 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

