سعر الباوند مقابل الين يكسر دعم مهم-توقعات اليوم 12-2-2026

استسلم سعر الزوج للعوامل السلبية ليستأنف بذلك الهجوم السلبي المقترح سابقا لنلاحظ تحقيقه لكسر الدعم المستهدف والمستقر عند 209.10 ليجبره ذلك على تكبد خسائر إضافية بوصوله حاليا نحو 207.65 كما هو واضح بالرسم المرفق.

نود التنويه إلى أن استمرار تمركز السعر دون مستوى 209.10 والذي قد يشكل حاليا لحاجز قوي, فإن ذلك سيجبر السعر على استئناف التداولات السلبية لنتوقع انجذابه بذلك نحو 207.00 وصولا نحو قاعدة الدعم التالية والمتمثلة بمستوى 205.10, أما اندفاعه فوق 209.10 سيزيد ذلك من فرص تفعيل محاولات تعويض الخسائر باندفاعه تدريجيا نحو 209.75 و210.45 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 207.00 و 208.80

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض