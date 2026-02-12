تابع الان خبر جاهزية الذكاء الاصطناعي.. السعودية تسهم في إعداد تقرير دولي مرجعي بمشاركة 80 خبيرًا من 38 دولة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - تُعزّز المملكة العربية السعودية حضورها الدولي في مجال جاهزية الذكاء الاصطناعي من خلال مشاركتها في إعداد تقرير عالمي مرجعي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بعنوان: “جاهزية الذكاء الاصطناعي: تحليل لبناء إطار معياري للجاهزية”، والذي يُعد من أبرز التقارير الدولية المعنية بقياس قدرة الدول على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها بشكل مستدام.

وجاءت مشاركة المملكة عبر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ضمن فريق دولي ضم أكثر من 80 خبيرًا يمثلون 38 دولة، عملوا بشكل مشترك على صياغة إطار معياري شامل يساعد الحكومات والمؤسسات على تقييم مستويات الجاهزية الوطنية في قطاع الذكاء الاصطناعي وفق منهجيات علمية واضحة.

ويقدم التقرير نموذجًا تحليليًا متكاملًا لقياس جاهزية الدول، لا يقتصر على مدى تبني التقنيات الحديثة فحسب، بل يمتد إلى بناء منظومات ذكاء اصطناعي قابلة للتطبيق ومستدامة، تراعي الخصوصيات الوطنية وتدعم الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.

ويرتكز الإطار المعياري المقترح على خمسة محاور رئيسة، تشمل: جودة البيانات، البنية التحتية الرقمية، تنمية المهارات الرقمية، دعم منظومة الابتكار، وتطوير السياسات والتشريعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، باعتبارها عناصر أساسية لأي استراتيجية وطنية ناجحة في هذا المجال.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الدور المتنامي للمملكة في المحافل التقنية الدولية، وسعيها للإسهام في صياغة الأطر العالمية المرتبطة بحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يعزز التعاون الدولي ويكرّس بناء بيئات رقمية موثوقة وقابلة للتكامل.

كما تعكس المشاركة جهود “سدايا” في دعم المبادرات الدولية وتطوير المعايير التنظيمية ذات الصلة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي رائد في التقنيات المتقدمة والاقتصاد الرقمي.