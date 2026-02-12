سعر البلاتين يكرر الإغلاقات السلبية– توقعات اليوم 12-2-2026

بالرغم من محاولة تقديم المؤشرات الرئيسية مؤخرا للعزم الإيجابي إلا أن تمركز السعر المستمر دون الحاجز المتمثل بمستوى 2245.00$ يدعم سيطرة الميل التصحيحي الهابط لتداولات الفترة القريبة لنلاحظ تذبذبه حاليا قرب 2110.00$.

نحن بانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليعزز ذلك فرص استهدافه للمحطات التصحيحية والتي تتمركز حاليا قرب 1950.00$ وصولا نحو 1785.00$, بينما اختراق الحاجز والثبات أعلاه سيلغي ذلك النظرة السلبية وليمنح السعر فرصة لتسجيل المزيد من المكاسب باندفاعه أولا نحو 2340.00$ و2425.00$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1950.00$ و 2155.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز