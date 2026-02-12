سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 12-02-2026

شهد سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، ليحاول الزوج بذلك تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، والذي قاده للارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على الارتداد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.