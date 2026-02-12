الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 12-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-12 03:00AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، ليحاول الزوج بذلك تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، والذي قاده للارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على الارتداد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

