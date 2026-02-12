سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يواصل الصعود – توقعات اليوم – 12-02-2026

يستقر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) على تراجع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع تمسكه بالدعم المهم عند 1.3625، وهو ما منحه قدراً من الزخم الإيجابي ساعده على التماسك مؤقتاً ومنع اتساع خسائره.

ومع ذلك يظل الزوج خاضعاً لضغوط سلبية واضحة، نتيجة تداوله دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يتزامن مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالإضافة إلى تأثره بكسر خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، ما يبقي احتمالات استمرار السلبية قائمة خلال الفترة القريبة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 1.3625، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي له عند سعر 1.3530.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3565 ومستوى المقاومة 1.3695.

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط