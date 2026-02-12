- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يتراجع بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 12-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-12 02:57AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استمر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) في الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من استقراره اعلى الدعم المحوري 0.7090، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ما سبق نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق تشبع شرائي.