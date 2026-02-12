سعر النفط خام برنت يتراجع بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 12-02-2026

استمر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) في الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من استقراره اعلى الدعم المحوري 0.7090، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ما سبق نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق تشبع شرائي.