سعر الدولار مقابل الفرنك يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 12-02-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليعيد الزوج اختبار مستوى المقاومة 1.3585، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة الزوج.