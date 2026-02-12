الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 12-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار مقابل الفرنك يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 12-02-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الفرنك يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 12-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 12-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-12 02:55AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليعيد الزوج اختبار مستوى المقاومة 1.3585، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة الزوج.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا