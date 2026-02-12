الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 07:13 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعودية“شركة اليسر” شروط تمويل شخصي بدون كفيل 1447 حتي 200 الف ريال سعودي بدون ضمانات استلام فوري نفس والمستندات المطلوبة

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إمكانية المواطنين السعوديين والمقيمين بالسعودية أيضا بالتقديم على قرض شخصي من خلال شركة التيسير للتمويل حيث تقدم تمويل لكل من يتواجد بالسعودية سواء سعودي الأصل أو مقيم، ويستطيع المواطن ان يحصل عليه نقدا أو عن طريق الأونلاين، وهذا القرض يتميز بالكثير من المزايا التي تكون في صالح العملاء منها أن هذا القرض يطابق أحكام الشريعة الإسلامية ويتمكن من الحصول على القرض خلال أربعة وعشرين ساعة.

تمويل شخصي 200 الف نقدا من خلال شركة التيسير

تعتبر شركة التيسير واحدة من شركات تمويل الأفراد المالية بالمملكة العربية السعودية وهي تحاول مساعدة المواطنين المحتاجين من خلال إعطائهم تمويل شخصي نقدا خلال أربعة وعشرين ساعة فقط وتتميز بأنها تعطي التمويل حتى للأفراد المقيمين بالسعودية ومن أهم مميزاتها أنها تطابق شرائع الدين الإسلامي، وتعطي التمويل بشكل فوري نقدي دون طلب كفيل للمتقدم، كما أنها لا تجبر المتقدم على إرسال القسط الشهري عن طريق تحويل راتبه وتتميز بأنها تسمح للمتقدم بفترة تسديد تبدأ من سنة حتى ستين شهر كحد أقصى. التوجه لموقع اليسر وطلب تمويل شخصي من هنا

شروط التمويل الشخصي الفوري من خلال شركة التيسير للتمويل

حددت شركة التيسير للتمويل شروط معينة للحصول على التمويل وهي كالتالي:

يجب أن يزيد سن المواطن المتقدم عن تسعة عشر عاما.

كما يجب أن يزيد راتب المتقدم سعودي الجنسية عن ٣٨٠٠ ريال سعودي.

ويجب أن يكون راتب المقيم بالمملكة العربية السعودية لا يقل عن ٧٠٠٠ ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم السعودي الجنسية يعمل لفترة لا تقل عن ثلاثة شهور بالقطاع الحكومي.

كما اشترطت على المقيم بأن يكون قد قضى مدة سنة بالمملكة العربية السعودية على الأقل.

تمويل شخصي بدون كفيل

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شخصي من خلال شركة التيسير للتمويل

سنوضح فيما يلي المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شركة التيسير :

يجب على المتقدم أن يحضر مستند إثبات قيمة الراتب يكون موثق من الحجرة التجارية الخاصة بالقطاع الخاص.

يجب على المواطن أن يكون لدية هوية شخصية سارية المفعول.

كما يجب على الشخص المقيم بالمملكة العربية السعودية أن يحضر صورة من الإقامة وتكون سارية المفعول.

يجب أن يكون لديه برينت تأمينات.

يجب احضار كشف حساب خاص به من البنك مدته ثلاثة شهور.

ختاما نكون قد أوضحنا كل المعلومات عن التمويل الشخصي الفوري من خلال شركة التيسير للتمويل حيث تدعم المواطنين السعوديين والمقيمين بالسعودية أيضا من خلال إعطاء تمويل يصل ل٢٠٠٠٠٠ ريال بدون مفيل ووضحنا شروط الحصول على التمويل كما تحدثنا عن المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شخصي من خلال شركة التيسير للتمويل.