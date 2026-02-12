الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 07:13 صباحاً - قبيلة الخالدي من وين

قبيلة الخالدي من وين؟ وما هو أصل قبيلة الخالدي؟ تعتبر منطقة شبه الجزيرة العربية واحدة من أهم المناطق التي يكثر بها القبائل، تلك القبائل التي تتميز بكونها من أصحاب التاريخ الطويل الذي يرجع إلى نسبها الممتد، وتعتبر قبيلة الخالدي من أهم تلك القبائل، لذلك سوف نتعرف من خلال موقع لحظات نيوز على أصل عائلة الخالدي.

تكمن الإجابة عن السؤال القائل قبيلة الخالدي من وين، في النقاط التالية:

تعتبر قبيلة الخالدي واحدة من القبائل التي اختلف عليها الكثير من النسابين.

حيث قال عدد من المسابين أن القبيلة ترجع إلى قبيلة من بني ربيعة بن عامر بن صعصعة من قبيلة هوازن.

بينما يرى الجانب الآخر من العلماء أن القبيلة ترجع إلى قبيلة من بني غزية من قبيلة طيء.

بيمنا يرى الجزء الآخر أن القبيلة ترجع إلى خالد بن الوليد، ولكن في الحقيقة أن ذلك الرأي ضعيف، حيث إن الكثير يرزا أن نسب خالد بن الوليد قد اندثر.

وفي جميع الحالات السابقة، يمكننا القول إن القبيلة تنتمي إلى شبه الجزيرة العربية.

أفخاذ قبيلة الخالدي

تنقسم قبيلة الخالدي إلى 8 أفخاذ رئيسية، يمكننا التعرف عليهم من خلال النقاط التالية:

المهاشير.

العمور.

العماير.

الصبيح.

الدعوم.

الجبور.

آل حميد.

آل جناح.

معارك قبيلة الخالدي

تعتبر قبيلة الخالدي واحدة من أكثر القبائل التي خاضت العديد من المعارك، يمكننا التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

قامت أول معاركها من خلال زعيمها أجود بن زامل الجبري الخالدي بغزو بعض القبائل.

كذلك عمل أجود بن زامل على غزو الاحساء بجنود كثيرة من الحاضرة والبادية وصبح الفضول على حفر الباطن وغنم غنايم كثيرة ثم عاد إلى وطنه.

تميزت القبيلة في الدخول في صراعات كثيرة مع أشراف مكة.

قام شيخ القبيلة براك بن غرير بالدخول في العديد من المعارك، والتي تمكن خلالهم العمل على غزو القطيف ونجد.

ولكن تلك المعارك تعتبر صغيرة بجوار المعارك التي دارت بينهم وبين قبيلة مطير، والتي تعتبر من أشرس المعارك القبلية، والتي نتجت عن الخلافات، لتنتهي بعدد من المعارك ذات النتائج المختلفة.

شيوخ قبيلة الخالدي

تعتبر قبيلة الخالدي واحدة من القبائل التي كان لها عدد من الشيوخ، يمكننا أن نتعرف على بعضهم من خلال النقاط التالية:

الشيخ براك بن عبد المحسن السرادح.

الشيخ براك بن غرير آل حميد.

الشيخ بطين بن عريعر آل حميد.

الشيخ دجين بن عريعر آل حميد.

الشيخ دويحس بن عريعر آل حميد.

الشيخ زيد بن عريعر.

الشيخ سعدون بن عريعر آل حميد.

الشيخ سعدون بن محمد آل حميد.

الشيخ سليمان بن محمد آل حميد.

الشيخ عريعر بن دجين آل حميد.

الشيخ علي بن محمد آل حميد.

الشيخ محمد بن غرير آل حميد.

تعتبر قبيلة الخالدي واحدة من القبائل المميزة في شبه الجزيرة العربية، وفي الحقيقة أن ذلك الشيء ليس بالجديد على شبه الجزيرة العربية، حيث تحتوي شبه الجزيرة العربية على العديد من القبائل التي تتميز بتاريخها الطويل المتشابك العريق.