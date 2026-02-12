كيفية تقديم طلب مساعدة في الإمارات من الشيخ محمد بن راشد

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 07:13 صباحاً - كيفية تقديم طلب مساعدة من الشيخ محمد بن راشد أمر يجب العلم به، إذ تعمل حكومة دبي على توفير العديد من خدمات الدعم المالي للمواطنين بها، وتعد إحدى أهم هذه الخدمات هي خدمات طلب المساعدة المختلفة التي تطرحها العديد من المؤسسات والهيئات في الدولة وأهمها هو طلب المساعدة من الشيخ محمد بن راشد، ونتعرف على كيفية الحصول على الطلب من خلال جريدة لحظات نيوز.

كيفية تقديم طلب مساعدة من الشيخ محمد بن راشد

يعد طلب المساعدة المقدم من الشيخ محمد بن راشد أحد صور وأشكال الدعم في الدولة، والذي يمكن أن يلجأ له المواطنون غير القادرين على مواكبة ظروف الحياة المعيشية كما أنه يكون بهدف النهوض بالمستوى المعيشي للأفراد، ويمكن التعرف على خطوات تقديم الطلب من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمؤسسة الشيخ محمد بن راشد” من هنا“. النقر على أيقونة خدمات في أعلى الشاشة. تظهر على الشاشة العديد من الخدمات التي توفرها المنظومة. يتم النقر على أيقونة تقديم طلب مساعدة. تحديد نوع المساعدة المطلوبة. إدراج كافة البيانات المطلوبة في طلب المساعدة. النقر على أيقونة الموافقة على كافة الشروط والأحكام. الضغط على تأكيد من أجل إرسال طلب المساعدة. يتم الرد على الطلب من خلال رسالة نصية على الهاتف.

شروط الحصول على طلب المساعدة

كيفية تقديم طلب مساعدة من الشيخ محمد بن راشد بجانب الخدمات المختلفة التي توفرها المؤسسة للمواطنين، يمكن التعرف على الشروط المختلفة التي تحددها المؤسسة والواجب توافرها للحصول على طلب المساعدة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يتم تقديم الطلب في حالة العائلات والأسر للانتفاع من الدعم الاجتماعي له.

يشترط أن يتم إدخال رقم الهاتف الخاص بالفرد المتقدم بالطلب من أجل التواصل معه.

في حالة كان المتقدم إماراتي يجب إرفاق صورة الهوية الوطنية للفرد.

يتم إرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل تقديم الطلب.

يتم الرد على الطلب في خلال مدة قليلة بالرفض أو القبول.

أهم الفئات المستحقة لطلب المساعدة من الشيخ محمد بن راشد

بجانب الشروط المختلفة التي عملت المؤسسة على تحديدها، يمكن التعرف أيضًا على الفئات المحددة والمقرر لها تقديم طلب المساعدة، وتتمثل أهم هذه الفئات فيما يلي:

المواطنين الحاملين للجنسية الإماراتية.

جميع الوافدين إلى الدولة وغير القادرين على تدبير الأمور المعيشية لهم.

مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والحاملين للهوية الخاصة بالمجلس.

الأشخاص الوافدين من الدول الخارجية والمتزوجين من امرأة كويتية وغير مالكين للقدر المالي الكافي لإعانة الأسرة.

المرأة الوافدة والمطلقة من زوج إماراتي وتعول أبنائها.

طرق التواصل المختلفة لمؤسسة الشيخ محمد بن راشد

بعد التعرف على الخدمات المختلفة التي توفرها المؤسسة، يمكن التعرف أيضًا على طرق التواصل المختلفة التي توفرها المؤسسة للمواطنين والوافدين المستحقين للدعم من أجل التعرف على كافة الخدمات والشروط، وتتمثل طرق التواصل المختلفة فيما يلي:

تعمل حكومة دبي على توفير كافة الخدمات والبرامج المختلفة للدعم التي يحتاج إليها المواطنون، وتعتبر مؤسسة محمد بن راشد أحد الهيئات والمؤسسات المسئولة عن توفير الدعم والمساعدة للمواطنين.

أسئلة شائعة

من هو مدير مكتب الشيخ محمد بن راشد؟

مدير مكتب الشيخ محمد بن راشد هو عبد الله بن طوق.

كيف أرسل طلب مساعدة مالية؟

من خلال رقم البريد الإلكتروني: [email protected].