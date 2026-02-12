الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 07:13 صباحاً - رقم طوارئ الكهرباء الرياض المجاني الموحد للشكاوى والاقتراحات يعتبر من أهم الأرقام التي يتمكن من خلالها المواطن القيام بتقديم شكواه في حالة التعرض لمشكلة معينة، حيث تعتبر الكهرباء واحدة من أهم المرافق التي لا غنى عنها في المملكة، لذلك سوف نتمكن من خلال موقع لحظات نيوز على التعرف على رقم شركة الكهرباء في الرياض للتمكن من تقديم الشكاوى.

رقم طوارئ الكهرباء الرياض المجاني الموحد للشكاوى والاقتراحات

لقد أدركت المملكة العربية السعودية أن الكهرباء من أهم المرافق التي لا غنى عنها، لذلك عملت على وضع رقم موحد يمكن للمواطنين العمل على تقديم الشكاوى الخاصة بهم من خلاله، وذلك الرقم هو 920000222.

الأرقام الخاصة بالشكاوى في مناطق الرياض المختلفة

قد أكملت شركة الكهرباء دورها الهام في العمل على خدمة المواطنين، وذلاك بعمل مجموعة من الأرقام، التي يمكن أن نتعرف عليها عبر الجدول التالي:

المنطقة الرقم الخاص بها شرق الرياض 0138586015 جنوب الرياض 114590808 غرب الرياض 126537210 القطاع الأوسط 114069015 مدينة الدرعية 116821073

تغيير الرقم في شركة الكهرباء

يحتاج العديد من المواطنين المشاركين في خدمات شركة الكهرباء إلى تغيير أرقامهم، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء “من هنا“. إتمام عملية تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال كتابة البيانات المطلوبة لذلك. الدخول إلى تعديل البيانات الشخصية وتعديل البيانات التي ترغب في تغييرها، ومن الضروري التأكد من صحة تلك البيانات. بعد إتمام العملية السابقة كل ما تحتاجه هو الضغط على تأكيد.

الخدمات التي تقدمها شركة الكهرباء السعودية

تعتبر شركة الكهرباء السعودية واحدة من أهم شركات الكهرباء في الشرق الأوسط، حيث إنها تعمل على تقديم الكثير من الخدمات، ومنها:

تعمل الشركة على مد جميع أنحاء المملكة بالكهرباء المطلوبة.

كذلك تقوم الشركة بتطوير المحطات التابعة لها بغرض زيادة الإنتاج، والعمل على توفير الطاقة.

بالإضافة إلى كل ما سبق، تعمل شركة الكهرباء على توفير العديد من الخدمات الإلكترونية على موقعها للاستفادة منها.

تعتبر شركة الكهرباء السعودية واحدة من أكثر الشركات الهامة في إنتاج الكهرباء على مستوى الشرق الأوسط، وقد تمكنت من الوصول إلى تلك المكانة المميزة من خلال الخدمات التي تقدمها للعملاء، وذلك من خلال العمل على سماع الشكاوى بشكل مستمر.