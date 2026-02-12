الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 07:13 صباحاً - ما هي اكبر قبيله في السعوديه؟ وما هي أكبر قبائل السعودية؟ حيث يوجد الكثير ممن يتحدثون عن قبائل المملكة العربية السعودية وما يشتهرون به، وفي البحث وجدنا من يرغب في معرفة أكبر القبائل السعودية، ومن خلال جريدة لحظات نيوز يتم عرض تفاصيل هذا السؤال مع توضيح مجموعة القبائل الأكبر من حيث العدد في السعودية.

ما هي اكبر قبيله في السعوديه

الجدير بالذكر أن هناك الكثير من القبائل الكبيرة من حيث العدد في المملكة العربية السعودية، وعلى الرغم من عدم وجود الإحصائيات الكافية التي يتم من خلالها معرفة أكبر القبائل السعودية إلا أن هناك عدد من المؤرخين الذين اتفقوا على ان قحطان هي أكبر القبائل السعودية.

تبين من خلال الإحصائيات أن هذه القبيلة يصل عددها إلى 800.000 شخص، ويندرج تحتها الكثير من القبائل والفروع الأخرى، ومنها قبيلة عتيبة والتي تُعد من القبائل الكبيرة أبضًا.

أكبر قبائل السعودية

يوجد الكثير من القبائل الكبيرة في المملكة العربية السعودية، ومن خلال النقاط التالية نعرض أكبر القبائل المذكورة على مر التاريخ:

1- قبيلة ثقيف

هي من القبائل الموجودة في الطائف، ويسكن بعضهم أيضًا في المناطق حول غرب شبه الجزيرة العربية، وهي ما تعرف بالقبائل القيسية، ويرجع أصلها ونسبها إلى ثقيف، وتفاصيل النسب تعود إلى قَسِيّ بن مُنبّه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خَصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

2- قبيلة بنو تميم

من القبائل العظيمة التي سكنت في الدهناء، وانتشر البعض منها في شمال اليمامة ونجد، ويعود نسبها إلى تميم بن مر بن إد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان من ذرية نبي الله إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام.

3- قبيلة الدواسر

الدواسر من القبائل التي تشكلت من حلف قبلي وأبنائها من تغلب وآل زيد وآل جعيد، اغلب أبناء هذه القبيلة يسكنون في نجد والبحرين والكويت، وهمدان والكثير من الأماكن الأخرى.

4- قبيلة الأشراف

هي القبيلة التي ينسب إليها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والقبيلة تنتشر في الكثير من الدول العربية ولا يقتصر وجودها على المملكة العربية السعودية فقط، بل يسكنون في الليث بجنوب مكة المكرمة والقنفذة.

5- قبيلة مطير

من القبائل الموجودة في الحجاز ونجد ويوجد من بين أبنائها من هم في الكويت، وأصلها يعود إلى غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

6- قبيلة عنزة

من القبائل العربية العدنانية التي سكنت في شمالة المملكة العربية السعودية، وتعود إلى نزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، وتشتهر هذه القبيلة بعداوتها الكبيرة مع الكثير من القبائل العربية الأخرى.

من خلال الإجابة عما هي اكبر قبيله في السعوديه؟ يكون قد تم توضيح الكثير من المعلومات المهمة عن هذه القبيلة، والتي يتبين من خلالها أصلها ونسبها وما تشتهر به، وكذلك مجموعة من القبائل الأخرى التي تشتهر بأنها من أكبر القبائل في السعودية.