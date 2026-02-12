الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 07:13 صباحاً - “كيف اطبع بطاقة صعود الطائرة عبر الخطوط السعودية 1447 قص البوردنق ناس قبل الرحلة بكم؟

“كيف اطبع بطاقة صعود الطائرة عبر الخطوط السعودية 1447؟ وقص البوردنق ناس قبل الرحلة بكم؟ هذا ما نتعرف عليه بشكل مفصل من خلال موقع لحظات نيوز، حيث يرغب العديد من الأفراد في إصدار بطاقة صعود الطائرة في السعودية بشكل إلكتروني نظرًا لكونها أحد أهم الأمور بالنسبة إلى المواطنين في المملكة.

كيف اطبع بطاقة صعود الطائرة عبر الخطوط السعودية 1447

نتعرف من خلال ما يلي على إجابة سؤال كيف اطبع بطاقة صعود الطائرة عبر الخطوط السعودية 1447 بالخطوات التفصيلية:

قم بالدخول بشكل مباشر إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالطيران السعودي “من هنا“. اختر خدمة “إصدار بطاقة صعود الطائرة” والتي تظهر على الصفحة الرئيسية للموقع. قم بعد ذلك بالموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بإصدار بطاقة صعود الطائرة أون لاين بعد قراءتها بشكل جيد. اضغط حينها على أيقونة “التالي” الموجودة أسفل الصفحة، حيث يتم الانتقال إلى صفحة التعريف الخاصة بالمسافرين. حدد الرقم الإلكتروني الخاص بالتذكرة قد قم بإدخال التفاصيل ومنها المحطة وأوقات المغادرة ورقم التذكرة يتم الحصول عليه من خلال الهاتف المحمول أثناء عملية الحجز. سيتم بعد ذلك انتقال المسافر إلى صفحة ملخص الرحلة لكي يتحقق من كافة البيانات. اضغط على زر “التأكيد”. سيتم حينها الانتقال إلى صفحة بطاقة الصعود واختيار أمر “طباعة”.

اقرأ أيضًا: كيفية معرفة أسعار تذاكر الطيران المخفضة في السعودية

قص البوردنق ناس قبل الرحلة بكم

بعد التعرف على كيف اطبع بطاقة صعود الطائرة عبر الخطوط السعودية 1447، يرجى العلم بأن شركة طيران ناس السعودية تعمل على توفير إمكانية إصدار بطاقة الصعود لكافة الرحلات التي تنطلق من جميع المطارات في المملكة، إلى جانب الرحلات التي تنطلق من دبي، كما يتم فتح التسجيل في إصدار البوردنق قبل 48 ساعة من موعد الرحلة.

يظل يستمر حتى قبل موعد مغادرة الرحلة بأربع ساعات، وتعمل بطاقة صعود الطائرة أو البروردنق على تسهيل الإجراءات في المطار مع توفير إمكانية التوجه بشكل مباشر إلى بوابة صعود الطائرة من دون حاجة إلى الوقوف في طوابير الانتظار ويكون هذا من خلال الحصول على QR code على الهاتف والذي يساعد الموظفين في مراجعة البيانات.

تعتبر خدمة إصدار بطاقة صعود الطائرة في المملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني واحدة من الخدمات التي يهتم بها المواطنون والمقيمون كذلك في المملكة، والتي تقدمها الخطوط الجوية السعودية بهدف التسهيل على المواطنين.