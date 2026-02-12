سلم رواتب التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع 1447 مع البدلات: تعرف على رواتبك الجديد

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 07:13 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةسلم رواتب التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع 1447 مع البدلات: تعرف على رواتبك الجديد

في إطار عرض سلم رواتب التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع وهو أحد السلالم التي تخص الرواتب التي تم اعتمادها مؤخرًا في المملكة العربية السعودية، وهذا الشيء له العديد من الأدوار التي تساعد وزارة الدفاع السعودية في الحفاظ على مكانتها بين وزارات الدفاع، وعبر جريدة لحظات نيوز سنعرض لكم سلم رواتب التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع.

سلم رواتب التشغيل والصيانة

بالطبع وزارة الدفاع من أهم الوزارات في أي بلد في العالم، فهي العنصر الأول الذي يساهم في حفظ الأمن والأمان في البلاد، وبالطبع موظفي التشغيل والصيانة لهم دور كبير في الحفاظ على قوة عمل هذه الوزارة بشكل جيد، ويتساءل العديد من الناس عن رواتب العاملين بالصيانة والتشغيل، ورواتبهم تتمثل في التالي:

جهة العمل في التشغيل والصيانة قيمة الراتب بالريال السعودي راتب العمالة 3000 راتب التشغيلي 4000 راتب الفني 5700 راتب الإشرافي 7000 راتب الهندسي التخصصي 8000 ويضاف له 400 لكل سنة خبرة راتب الإدارة العليا 8000 ويضاف له 600 لكل سنة خبرة

شروط العمل في التشغيل والصيانة

لا تتيح وزارة الدفاع الفرص لأي شخص أن يعمل في ذلك المجال الحساس المتعلق بوزارة الدفاع، لذا فترى أنهم يحددوا بعض الشروط والمتطلبات التي يلزم تواجدها في المتقدم، وأبرز وأهم هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم في المملكة السعودية.

ينبغي أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 و40 عام.

يجب تقديم تقرير طبي يفيد باللياقة الصحية ولا يقبل المتقدمين الذين يعانون من أي أمراض بدنية أو أمراض مزمنة.

ينبغي ألا يكون للمتقدم سجل جنائي وأن يُشهد له بحسن السير والسلوك فلا يصلح من تورط أو قد تم اتهامه مسبقًا بقضية تخل بالشرف والأمانة.

لا يقبل بمن يحصلون على درجة أقل من شهادة الثانوي العام من المتقدمين.

يلزم توفير سيرة ذاتية توضح الخبرات السابقة من جهة العمل مع توضيح تاريخ البدء والانتهاء، كما يجب ذكر سبب ترك الوظيفة.

إن كان المتقدم يرغب بالعمل كمهندس إلكترونيات فيلزمه خبرة عامين ليكون مؤهل للوظيفة.

عند التقدم للعمل في المولدات الكهربائية يلزم أن تكون هناك سنوات خبرة تبدأ من عامين وأن يحصل على الدبلوم بعد الثانوي العام.

بالنسبة للمهندسين المدنيين فإنه يشترط أن يحصل المهندس على خبرة عامين على الأقل وأن يكون المتقدم حاصل على البكالوريوس في مجال الهندسة.

المؤهلات المطلوبة في التشغيل والصيانة

وفرت وزارة الدفاع السعودية العديد من الوظائف في المجالات المختلفة، وترى أن كل المجالات تتطلب الخبرة واستيفاء الشروط التي عرضناها فيما سبق، وسنوضح أهم المؤهلات المطلوبة فيما يلي:

البكالوريوس.

الدبلوم.

الثانوية العامة

الثانوية الصناعية.

الشهادة المتوسطة.

الشهادة الابتدائية.

وضحنا وعرضنا للتو سلم رواتب التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع، وهي الوظيفة التي تحتاج الكثير من الخبرة والعمل الجاد، ولكن في المقابل أنها من أكثر الوظائف التي تعطي راتب مجزي ومناسب للعاملين بها.