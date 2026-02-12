الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 07:13 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةرابط المؤسسة العامة للتقاعد تعريف بالراتب 1447 وخطوات طباعة التعريف

رابط المؤسسة العامة للتقاعد تعريف بالراتب 1447 وخطوات طباعة التعريف

ما هو رابط المؤسسة العامة للتقاعد تعريف بالراتب؟ وما هي خطوات طباعة التعريف من مؤسسة التقاعد في السعودية؟ تقدم المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية حيث يمكن التعرف على راتب المعاش، وسنعرض عبر جريدة لحظات نيوز رابط الحصول على تعريف الراتب.

رابط المؤسسة العامة للتقاعد تعريف بالراتب

يحتاج العديد من الأشخاص المسجلين في المؤسسة العامة للتقاعد للحصول على تقرير تعريف الراتب، حيث يمكن الاستعلام عن راتب التقاعد ومن ثم يقوم صاحب المعاش من خلال موقع المؤسسة العامة للتأمينات “من هنا“.

خطوات طباعة التعريف من المؤسسة العامة للتقاعد

في إطار عرض رابط المؤسسة العامة للتقاعد تعريف بالراتب، سوف نعرض الخطوات التي يتم من خلالها طباعة تعريف الراتب والتي تتضح في الآتي:

الدخول إلى موقع المنصة الوطنية الموحدة “من هنا“. النقر على ابدأ الخدمة. الدخول إلى صفحة الخدمات في التأمينات الاجتماعية. النقر على أيقونة بدء الخدمة. النقر على أفراد. ثم النقر على النفاذ الوطني الموحد وإدخال رقم الهوية وكلمة المرور. النقر على دخول. استلام رمز التحقق على الجوال المسجل في أبشر. كتابة الرقم على الشاشة ثم النقر على دخول. الدخول على صفحة المشترك. النقر على طباعة. تظهر صفحة بها تعريف بالمعاش. يجب الضغط على الأيقونة الأولى وهي التعريف بالمعاش. الضغط على تنزيل نسخة. يتم تحميل النسخة على الجهاز للطباعة.

شروط صرف راتب التقاعد

توجد بعض الشروط التي تتعلق بصرف راتب المعاش التقاعدي والتي تتمثل في الآتي:

أن يكون المتقاعد في سن التقاعد المحددة ويكون 60 سنة للرجال و55 سنة للنساء.

هناك شروط خاصة لصرف راتب التقاعد في حالة الإعاقة الجسدية أو العجز.

أن يكون المتقاعد مشترك نشط في النظام التقاعدي أثناء فترة الخدمة أي أنه يكون قام بدفع اشتراكاته الشهرية أثناء عمله.

توجد قيود على الأجور المؤهلة للتقاعد، حيث يتم حساب راتب التقاعد على أساس الأجر النهائي أو متوسط الأجر خلال فترة محددة قبل التقاعد ويتم تحديد الحد الأقصى للأجر المؤهل حسب قرارات وزارة المالية.

أن يكون المتقاعد قد سجل مدة كافية في النظام التقاعدي.

استيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة للحصول على راتب التقاعد بتقديم الوثائق اللازمة وهي شهادة الخدمة وهوية الهوية.

توفر المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية التي منها الاستعلام عن راتب التقاعد وطباعته عبر الموقع الرسمي للهيئة، وذلك توفيرا للوقت والجهد على المشتركين.