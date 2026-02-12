الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 07:13 صباحاً - متى يتوقف معاش التقاعد للأبناء ومن المستحقين؟.. مؤسسة التقاعد تجيب

متى يتوقف معاش التقاعد للأبناء؟ قامت مؤسسة التأمينات العامة بالإجابة عن هذا السؤال وأوضحت أنه يتم وقف المعاش حال الإخلال بشروط الاستحقاق، وذكرت المؤسسة أن استفادة الأبناء مشروطة سواء للذكور أو الإناث، كما أنها بينت أنه يمكن الاستعلام عن سبب وقف المعاش من خلال رابط المؤسسة الإلكتروني في أي وقت.

أشارت مؤسسة التأمينات في السعودية أن معاش التقاعد للأبناء يتوقف ولا يمكنهم الاستفادة منه في الحالات التالية:

عند اكتمال أحد الذكور الواحد والعشرون عاما وإنهاء مراحل التعليم.

عندما يكتمل سن الذكور ستة وعشرون عاما وإنهاء فترة الدراسة بالكامل.

في حالة وفاة أحد الأشخاص المستفيدين من المعاش سواء كان من الذكور أو الإناث.

عندما تتزوج أحد الإناث المستفيدين.

من الذي يستحق راتب المتوفى

تحرص المملكة على استمرارية استفادة الورثة من معاش التقاعد، وقد أوضحت مؤسسة التقاعد المستحقين للمعاش عقب وفاة الأب، جاء المستحقون على ما يلي: