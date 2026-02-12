الذهب يرتفع بأكثر من 1% بعد تقرير الوظائف الشهري

ارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات خلال تعاملات يوم الأربعاء، عقب صدور تصريحات متشددة من أندرو هاوزر، نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، عززت توقعات الأسواق بإمكانية تنفيذ زيادة جديدة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وصعد زوج الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي (AUD/USD) بنسبة 0.8% متجاوزًا مستوى 0.71 دولار للمرة الأولى منذ أوائل عام 2023، بعدما تفاعل المستثمرون مع تصريحات هاوزر التي أكد فيها أن ضغوط التضخم لا تزال مستمرة، وأن البنك المركزي لن يتردد في اتخاذ خطوات إضافية إذا لزم الأمر لضمان استقرار الأسعار.

وفسّرت الأسواق هذه التصريحات على أنها تأكيد لاستمرار الميل التشديدي لدى بنك الاحتياطي الأسترالي، ما دفع المتعاملين إلى رفع رهاناتهم على قرب تنفيذ زيادة جديدة في أسعار الفائدة.

وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.85% خلال اجتماعه السابق.

كما تلقى الدولار الأسترالي دعمًا إضافيًا في ظل تراجع الدولار الأمريكي قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة في وقت لاحق من الجلسة العالمية، والتي قد يكون لها تأثير على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

الدولار الكندي يرتفع إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين

ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوياته في ما يقرب من أسبوعين، مع تعرض زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (USD/CAD) لضغوط بيعية لليوم الرابع على التوالي خلال تعاملات يوم الأربعاء.

ورغم هذا التراجع، تمكنت الأسعار الفورية من التماسك أعلى المستوى النفسي 1.3500 قبيل انطلاق الجلسة الأوروبية، في وقت يترقب فيه المتداولون صدور بيانات التوظيف الأمريكية الشهرية المؤجلة، والتي تحظى بمتابعة وثيقة من الأسواق.

في غضون ذلك، قدّمت أسعار النفط الخام المرتفعة دعمًا إضافيًا للدولار الكندي المرتبط بالسلع، مستفيدة كذلك من تبني بنك كندا (BoC) موقفًا نقديًا محايدًا، ما أسهم في زيادة الضغوط على زوج العملات.

وكان البنك المركزي قد أشار إلى أن المستويات المرتفعة من الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية كانت وراء قراره تثبيت أسعار الفائدة في يناير. وأضاف أن هذه الضبابية باتت تنعكس على توقعات مسار الفائدة، التي تتراوح حاليًا بين الخفض والرفع أو التثبيت خلال عام 2026.

ويعزز ذلك بدوره احتمالات استمرار الاتجاه الهبوطي لزوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي الذي شهده خلال الأسبوع الماضي تقريبًا.

ومع ذلك، قد يفضّل المتداولون ذوو النزعة البيعية انتظار كسر واضح ومستقر دون مستوى 1.3500 قبل بناء مراكز بيعية كبيرة. ورغم ذلك، فإن الخلفية الأساسية السلبية المشار إليها توحي بأن أي محاولات تعافٍ قد تُقابل بعمليات بيع جديدة، مع خطر تلاشيها سريعًا.