كم تبلغ رسوم دفن الميت في السعودية؟ وما هي إجراءات الدفن؟ فالمملكة العربية السعودية من الدول الإسلامية، وبالتالي فإنها تتبع تعاليم وأحكام الدين الإسلامي الخاصة بدفن الموتى، والتي توضح إجراءات الدفن وإعداد الكفن والقبر، وزارة البلدية في السعودية فرضت رسوم لإجراء الدفن، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنتناول عرض تلك الرسوم وباقي الإجراءات اللازمة.

رسوم دفن الميت في السعودية

في الآونة الأخيرة تداولت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في أنحاء المملكة العربية السعودية خبر قيام وزارة الشؤون البلدية برفع أسعار الدفن، وهذا الخبر أثار العديد من الجدل في المملكة عبر النشطاء والأفراد، فجاءت رسوم دفن الميت في السعودية حوالي 1,350 ريال سعودي.

لكن قامت الكثير من المصادر المطلعة بوزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية بتوضيح أن ما يتم تداوله بخصوص فرض رسوم على الدفن في المقابر مجرد إشاعات ولا صحة لها على الإطلاق، وأكدت الوزارة على عدم وجود مصطلح مدافن في اللائحة.

ما هي إجراءات الدفن في المملكة العربية السعودية

بعد الإجابة عن سؤال كم تبلغ رسوم دفن الميت في السعودية، فمن الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية في المملكة العربية السعودية أعلنت عن وجوب الالتزام بإجراء بعض الأمور تبعًا للشريعة الإسلامية لإتمام دفن المتوفى، وتتمثل تلك الإجراءات فيما يلي:

يؤخذ المتوفى إلى إحدى المستشفيات الحكومية في حال الوفاة بشكل طبيعي. إجراء كشف طبي شرعي على المتوفى. من ثم يقوم الطبيب الشرعي بمنح ولي المتوفى ورقة رسمية تُثبت حالة الوفاة. بعد ذلك أخذ الميت والأوراق إلى المغسل؛ وذلك حتى تتم عملية تغسيله وفقًا للشريعة الإسلامية. ثم تسليم الورقة التي تُثبت حالة الوفاة والبطاقة الخاصة بموظف البلدية والذهاب إلى بوابة المقبرة. يتم تسليم البطاقة والورقة الموقع عليها من قِبل موظف البلدية؛ حتى تتم عملية الدفن والخروج من المقبرة. يحتفظ ولي الميت بالورقة حتى يقوم بالكثير من الإجراءات والمراجعات.

طريقة استخراج شهادة الدفن في السعودية

توجد مجموعة من الخطوات التي عن طريقها يتم استخراج شهادة دفن في المملكة العربية السعودية، وهي إجراءات مهمة من أجل توضيح حالة الوفاة، فقامت أمانات السعودية بإتاحة خدمة استخراج شهادة الوفاة، وهذا يتم وفقًا للخطوات التالية:

الذهاب إلى بوابة عملاء الأمانة “من هنا“. من ثم اختيار “الخدمات المجتمعية” من قائمة الخدمات المُتاحة. بعد ذلك اختيار خانة “إصدار شهادة دفن”. يُطلب تعبئة بعض البيانات. النقر على “تقديم الطلب”.

أنواع المقابر في الإسلام

تجدر الإشارة إلى أن الدفن وفقًا للشريعة الإسلامية يتم في نوعين من القبور، وهما الشق واللحد، ولكن يستحسن دفن اللحد مثلما كان يفعل أيام رسول الله محمد – صلى الله عليه وسلم –، ويأتي الفرق بينهما على النحو الآتي:

الشق: يكون عبارة عن حفر حفرة أسفل القبر، وفي وسطه تكون قريبة من حجم المتوفى، وبناء جوانب من الطوب لكيلا يلتقي القبر بالميت، ويُرش التراب عليها.

يكون عبارة عن حفر حفرة أسفل القبر، وفي وسطه تكون قريبة من حجم المتوفى، وبناء جوانب من الطوب لكيلا يلتقي القبر بالميت، ويُرش التراب عليها. اللحد: يتم تنقيب القبر، وبعدها حفر حفرة أسفل جداره قرب القبلة، ثم يوضع المتوفى، وردم الحفرة على جانبه الأيمن، وبعدها غلق الجانبين بالطوب.

أقرت وزارة البلدية في المملكة العربية السعودية عن وجود رسوم مُحددة لإتمام دفن المتوفى، وهي من ضمن الإجراءات التي ينبغي القيام بها حتى يُدفن الميت بشكل قانوني داخل الأراضي السعودية، وليتم إصدار شهادة وفاته.

أسئلة شائعة

متى يتم استلام شهادة الوفاة في المملكة العربية السعودية؟

بعد أكثر من 30 يومًا من تاريخ الوفاة.

من يحق لهم إصدار شهادة الوفاة؟

الأقارب من الدرجة الأولى للمتوفى، كالأب أو الأم أو الابن أو الابنة، وحتى الدرجة الثالثة.