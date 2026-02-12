الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 06:03 صباحاً - وزارة التعليم السعودية توضح تعليق الدراسة في شهر رمضان

اصبح سؤال هل سيتم تعليق الدراسة في رمصان بالمملكة السعودية، من الاسئلة المتداولة في الفترة الأخيرة على جميع منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا مع اقتراب بداية الدراسة بعد الانتهاء من الاجازة، وفي ذلك المثال سنوضح صحة ما يتم تداوله على منصات التواصل بخصوص تعليق العام الدراسي في رمضان بالمملكة السعودية، كما سنتعرف على موعد بداية الفصل الدراسي الثالث في السعودية لهذا العام، فتابعوا مقال اليوم.

توضيح من وزارة التعليم بخصوص تعليق الدراسة في رمضان

سنتعرف في هذه الفقرة عن رد وزارة التعليم بخصوص ما يتم تداوله بخصوص تعليق او توقف الدراسة في شهر رمضان، فتابعوا التالي:

تم الإعلان عن الخطة الدراسية الحديدة في المدارس الموجودة داخل المملكة السعودية من قبل وزارة التعليم، وبناءا على هذه الخطة سيتم بدء ونهاية الدراسة لهذا العمل دون اي تعطيل او تعليق في شهر رمضان.

ولم يتم الرد او الإعلان بشكل رسمي عن نية تأجيل او تأخير الدراسة في شهر رمضان، او انها ستكون اونلاين عبر الانترنت، واوضحت وزارة التعليم انه لا يجد نية تلك الأمور ابدا، وسيتم الانتهاء من العام الدراسي لهذه السنة بشكل طبيعي جدا.

ملخص الدراسة في رمضان بالسعودية

قامت وكالة تعليق الدراسة في المملكة السعودية بتوضيح خطة الدراسة التي ستسير خلال شهر رمصان، وهذه الخطة ستنفي ما يتم تداوله مؤخرا بخصوص تأجل او تعطيل الدراسة في شهر رمضان، وتتمثل الخطة في: