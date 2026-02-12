الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 05:15 صباحاً - متطلبات تجديد الهوية الوطنية في السعودية واجب الالتزام بها من كل شخص يرغب في تجديد بطاقة الهوية الخاصة بها، ومن دون توافرها لا يستطيع تجديد هويته، وبالتالي يكون عُرضة إلى دفع الغرامة أو المسائلة القانونية، لذا نعرض من خلال موقع لحظات نيوز هذه المتطلبات كاملة لوضعها بعين الاعتبار.

متطلبات تجديد الهوية الوطنية في السعودية

يحتاج تجديد الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية إلى الالتزام ببعض المتطلبات الأساسية، والتي تتضمن ما يلي:

توفير البطاقة القديمة وعدد من الصور الخاصة بها.

صورة شخصية مقاس 4*6 ويجب أن تكون ملونة.

يجب ألا يقل عُمر مقدم طلب التجديد عن 21 سنة.

تسديد كافة الغرامات والمخالفات المالية الموجودة في الأحوال المدنية.

أن يكون الوقت المتبقي على انتهاء البطاقة الحالية 180 يوم.

صورة من القيد العائلي، وذلك في حال كان مقدم الطلب متزوج.

توفير الصورة التي تتوافق مع الاشتراطات، وذلك من أجل تفادي إلغاء الطلب.

توفير العنوان الوطني المتاح للتوصيل عبر البريد السعودي.

طريقة تجديد الهوية على منصة أبشر الإلكترونية

يحتاج تجديد الهوية على منصة أبشر إلى اتباع بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة، وهي:

الدخول إلى منصة أبشر الرسمية “من هنا”. تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم ورقم المرور. الضغط على أفراد. النقر على خدماتي. اختيار الأحوال المدنية من خلال قائمة الخدمات. النقر على تجديد الهوية الوطنية. قراءة كافة الشروط والموافقة عليها. كتابة البيانات المطلوبة للتجديد. النقر على تقديم الطلب.

أماكن تجديد الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية

يوجد أكثر من مكان يمكن من خلاله تجديد الهوية الوطنية في السعودية، والتي يتم بها إرفاق الأوراق اللازمة للتجديد، وهي:

برج الجراحة بمستشفى الحرس الوطني.

مول رويال.

جوازات الرياض.

مديرية أحوال الرياض.

المبنى الرئيسي في مدينة الملك خالد الجامعي.

العيادات الخارجية بمستشفى دله.

مدخل الزوار في مستشفى قوى الأمن.

جوازات الرمال الموجودة على طريق الدمام.

المبنى الرئيسي بمدينة الملك فهد الطبية.

غرامات التأخير في تجديد الهوية الوطنية

من لا يُجدد الهوية الوطنية في السعودية بالموعد المحدد لها يتعرض إلى دفع غرامة تأخير التجديد، والتي تختلف قيمتها بحسب عدد المرات التي يتم التأخر بها، وهي:

المرة الأولى يتم بها كتابة تعهد بحالة الفقدان للهوية الوطنية.

دفع غرامة تصل إلى 100 ريال سعودي في المرة الثانية من التأخير.

دفع غرامة تصل إلى 300 ريال سعودي حال التأخر في الدفع للمرة الثالثة.

دفع غرامة تصل إلى 1000 ريال سعودي حال التأخر في الدفع للمرة الرابعة.

من متطلبات تجديد الهوية الوطنية في السعودية ملء النموذج الخاص بها، والذي يتضمن معلومات خاصة بمقدم الطلب ومعلومات الهوية الوطنية كاملة، ويجب التأكد من صحة البيانات المدخلة.

أسئلة شائعة

هل يجب حجز موعد أولًا في الأحوال المدنية قبل الذهاب إلى أحد فروعها؟

نعم، الذهاب إلى الأحوال المدنية يحتاج إلى حجز موعد بها أولًا.

هل يمكن تجديد الهوية الوطنية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية؟

نعم.