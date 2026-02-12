الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 06:03 صباحاً - بدون كفيل قرض الضمان من بنك التنمية ٦٠ ألف بدون ضامن

بنك التنمية يوضح خطوات الحصول على قرض الضمان ٦٠ ألف بدون كفيل والتي نتعرف عليها بشكل مفصل من خلال جريدة لحظات نيوز، مع التعرف على شروط الحصول على قرض الضمان الاجتماعي 60 ألف ريال سعودي الذي عمل برنامج الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية على تحديدها.

بنك التنمية يوضح خطوات الحصول على قرض الضمان ٦٠ ألف بدون كفيل لجميع المواطنين السعوديين من القادرين على العمل ولم يتمكنوا من إيجاد فرضة وظيفية، أو من الراغبين في زيادة دخلهم الشهري ولديهم مهنة أو مهارة متخصصة، ويتم هذا من خلال ما يلي من خطوات:

قم بالدخول بشكل مباشر إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك التنمية الاجتماعية “من هنا“. قم بتقديم طلب من أجل الحصول على القرض. ثم قم بكتابة جميع البيانات من أجل الحصول على القرض المتاح على بوابة الضمان الاجتماعي. يجب أن تتأكد من صحة البيانات التي تم كتابتها. قم بإرفاق كافة الوثائق والمستندات المطلوبة والتي يجب أن تكون بجودة عالية. لا بد من إرسال الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني والانتظار إلى أن تتم مراجعته عن طريق الجهات المعنية، ومن الممكن متابعة حالة الطلب من خلال الحساب الشخصي للمتقدم على موقع الضمان الاجتماعي المطور. في حال الموافقة على الطلب فسيتم إرسال إشعار يشتمل على كافة التفاصيل مع طريقة استلام القرض كذلك. من الممكن أن يتم سحب المبلغ من خلال أحد الوكالات المعتمدة أو من خلال الحساب البنكي الخاص.

شروط الحصول على قرض الضمان الاجتماعي 60 ألف

في إطار التعرف على خطوات الحصول على قرض الضمان ٦٠ ألف بدون كفيل، فيرجى العلم بأنه من الممكن الحصول على قرض الضمان الاجتماعي 60 ألف بكل سهولة بعد التقديم من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية بشرط توافر مجموعة من الشروط اللازمة والتي تتمثل فيما يلي:

لا يجب أن يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا وألا يزيد كذلك عن 70 عامًا.

لا يجب أن يتعدى دخل الأسرة مبلغ 12500 ريال سعودي.

لا بد من تقديم القرض بالنسبة إلى من يتراوح متوسط دخله حوالي 3000 ريال سعودي في الشهر الواحد.

بإمكان المرأة المطلقة أو الأرملة أو المرأة المهجورة الحصول على تمويل قرض الضمان الاجتماعي.

يتم استثناء النساء المتزوجات والعاملات من الحصول على القرض ويتم كذلك رفضهم.

توفر المملكة العربية السعودية الدعم المناسب إلى الأفراد المحتاجة من خلال برنامج الضمان الاجتماعي المقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.