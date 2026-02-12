الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 04:09 صباحاً - ما هي أبرز معلومات عن بنك الخليج؟ ومن هم ملاك بنك الخليج؟ نظرًا إلى أن بنك الخليج واحد من أشهر البنوك التي توجد في الكويت والتي يتم التعامل فيه من قبل الكثير من المدخرين والمستثمرين، فدعونا نعرض لكم اليوم عبر موقع لحظات نيوز باقة من المعلومات عن هذا البنك وعن سنة تأسيسه وملاكه علاوة على عدد فروعه.

معلومات عن بنك الخليج

بنك الخليج واحد من أعرق البنوك التي توجد في دولة الكويت وتم تأسيسه عام 1960 كشركة مساهمة وكان ذلك بناءً على مرسوم أميري برقم 44، وبدأ البنك في أعماله من خلال شقة مستأجرة توجد في شارع فهد السالم بمدينة الكويت وكان ذلك برأس مال 1.8 مليون دينار كويتي وبمشاركة 12 تاجر.

مع الوقت بدأ البنك في التوسع وتحقيق النجاحات والعمل بأفضل صورة له وبأحدث التقنيات من أجل إيصال الخدمة المصرفية لعملاء البنك حتى تم تصنيفه اليوم على أنه واحد من أفضل المؤسسات المالية التي توجد في الكويت، وذلك لأنع فاز بالمركز الأول في مجال الإحلال وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

كم عدد فروع بنك الخليج

بنك الخليج الكويتي يقدم الكثير من الخدمات المصرفية والمالية وهذا من خلال شبكة من الأفرع تصل إلى 50 فرع، علاوة على أكثر من 300 جهاز خدمة ذاتية تنتشر في كافة المواقع الاستراتيجية في دولة الكويت.

مع العلم أنه يتم تشغيل هذه الفروع من خلال شبكة يتم تدريبها من خلال أمهر المدراء والموظفين الذين يخضعون إلى الدورات التدريبية المتكاملة والتي تمكنهم من التعامل مع كافة العملاء بالخبرة والكفاءة المطلوبة من أجل الحفاظ على التصنيف المرتفع علاوة على المكانة المرموقة.

من هم ملاك بنك الخليج

في النقاط التالية نوفر لكم من هم ملاك بنك الخليج مع عرض نسبة كل مالك من المُلاك في البنك:

الهيئة العامة للاستثمار بحوالي 20,2%.

عمر كتيبة الغانم بقيمة أسهم تقدر بحوالي 9,96%.

شركة صناعات الغانم بقيمة أسهم تقدر بحوالي 6,7%.

شركة بهبهاني للاستثمار بقيمة أسهم حوالي 5,47%.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة تقدر بحوالي 5,02%.

ارتفعت حصة ملكية الأجانب في بنك الخليج من 3,5% إلى ما يقارب 6,75%.

إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية المقال الذي تم من خلاله التعرف إلى معلومات عن بنك الخليج حيث أوضحنا عدد فروع البنك وعدد أجهزة الخدمة الذاتية له علاوة على عدد ملاك البنك ونسبة كل منهم.