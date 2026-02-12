منصة مسار تسجيل الدخول 1447 masar.sa وزارة الموارد البشرية السعودية

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 04:09 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةمنصة مسار تسجيل الدخول 1447 masar.sa وزارة الموارد البشرية السعودية

وزارة الخدمة المدنية قامت بأنشاء رابط رسمي للعملاء سواء كانوا مختصين من الوزارة أو مدنيين أو موظفين أيضاً وذلك ليتمكنوا بالاستفادة من جميع الخدمات المطورة الحديثة في الوزارة وذلك عن طريق تقديم جميع الخدمات الإلكترونية للموظفين الحكوميين وأيضاً تصحيح بياناتهم ورؤيتها وهذه الخدمات تعمل على اختصار وقت ومجهود كبير ولا يحتاج للذهاب إلى أي مكان لأنهاء طلباته ومنصة مسار من أهم المنصات الالكترونية في المملكة العربية السعودية لذلك سوف نحدثكم عنها بشكل مفصل.

منصة مسار

تسجيل الدخول لتحديث البيانات masar sa وزارة الموارد البشرية السعودية لتحديث البيانات من خلال منصة مسار يجب اتباع الخطوات التالية وهي:

يتم الدخول إلى منصة مسار الرقمية.

ثم بعد ذلك تسجيل الدخول إلى منصة النفاذ الوطني الموحد في المملكة العربية السعودية.

ثم تقوم بمليء جميع البيانات المطلوبة امامك في الشاشة وتتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

ثم تقوم بإدخال الكود الذي يظهر امامك على الشاشة في خانته المخصصة له.

تقوم بالضغط على أيقونة ” تسجيل الدخول ” في خدمات الافراد.

ثم تقوم بالضغط على قائمه الخدمات، ثم انقر على بياناتي الوظيفية.

ثم تختار من القائمة انشاء طلب ثم تعدل منه البيانات.

ثم تكتب كافة البيانات بشكل صحيح ثم أضغط على أيقونة “التالي”.

ثم تضغط على” الموافقة “.

وأخيرا أضغط على” ارسال الطلب”.

الخدمات التي تقدمها منصة مسار

تقدم منصة مسار الرقمية الكثير من الخدمات للموظفين المدنيين وهي:

تمكن الموظف الحكومي من التحقق والتعديل في بياناته.

تقدم خدمة التقارير الطبية.

تمكن الموظف من الاطلاع على سجله الوظيفي وأيضا طباعه بيان خدمته.

تقدم متابعة قرارات التدريب والمعاملات الإدارية.

تعتمد تحديث البيانات الوظيفية للموظف المدني.

تعمل على متابعة جميع طلبات الموظف الحكومي في أي وقت وفي أي مكان.

والأهم أنها تختصر الوقت والمجهود في الذهاب مباشرة إلى الوزارة ويكون حل المشكلات إلكترونياً.

، تختصر هذه المنصة الكثير من الجهد والوقت لدى الموظفين الحكوميين لذا يجب عليهم جميعا معرفة جميع تفاصيل عملهم من خلالها.