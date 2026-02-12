الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 04:09 صباحاً - عروض لولو جدة وتبوك اليوم ينتظرها العديد من المستهلكين؛ وذلك لما يحصلون عليه من السلع بأسعار منخفضة، ومن خلال موقع لحظات نيوز اليوم سنتعرف إلى عروض هايبر ماركت لولو المتنوعة على الأطعمة والمشروبات والهواتف الذكية وغيرهم من أجهزة المطبخ ومستلزمات السفرة.

عروض لولو جدة وتبوك اليوم

تتنوع العروض التي توفرها لولو جدة وتبوك؛ حيث إنها توفر العروض على مختلف المنتجات، وفيما يلي سنعرض العروض المتوفر في الهايبر ماركت:

1- عروض لولو جدة تبوك على الأطعمة

في ضوء عرض عروض لولو جدة وتبوك اليوم، سنتعرف فيما يلي على مجموعة من عروض هايبر ماركت لولو على الأطعمة والمشروبات:

طماطم 500 جرام بسعر 1.10 بدلًا من 2.75 ريال.

صندوق باذنجان صغير بسعر 5.45 بدلًا من 12 ريال.

دجاج كامل طازج فاخر 2×1 كجم بسعر 39 بدلًا من 41.25 ريال.

سمك تونا كبير طازج 3 كجم بسعر 23.85 بدلًا من 41.70 ريال.

تاج محل أرز بسمتي أبيض 10 كجم بسعر 65.95 بدلًا من 89.95 ريال.

أكوافينا مياه معدنية 30×330 مل بسعر 8.95 بدلًا من 13.75 ريال.

2- عروض لولو جدة تبوك على الهواتف الذكية

في ضوء عرض عروض لولو جدة وتبوك اليوم، تأتي العروض على الهواتف الذكية موضحة فيما يلي من نقاط:

سامسونج جلاكسي Z فليب 3 F711 سعة 256 جيجا بايت 5G بسعر 2999 بدلًا من 3999 ريال.

هاتف محمول سامسونج جالاكسي إس 21 إف إي- 5 جي – سعة تخزين 256 جيجابايت بسعر 2250 بدلًا من 2999 ريال.

هاتف محمول سامسونج جالاكسي إس 21 إف إي – 5 جي – سعة تخزين 256 جيجابايت بسعر 2250 بدلًا من 2999 ريال.

سامسونج جالاكسي زد فليب 4، شريحة واحدة وeSIM، رام 8 جيجا بايت، مساحة التخزين 256جيجا بايت، جرافيت بسعر 3399 بدلًا من 3999 ريال.

3- عروض لولو جد تبوك على أدوات الطبخ والسفر

فيما يلي سنعرض أبرز العروض التي يوفرها هايبر ماركت لولو على أدوات المطبخ والسفرة:

نيوفلام طقم أواني من الألمنيوم 10 قطع شربيت بسعر 499 بدلًا من 899 ريال.

تشيلو طقم عشاء أوبال أزرق 50 قطعة بسعر160 بدلًا من 299 ريال.

نيوتري بوليت عصارة مع فتحة تغذية عريضة 76 مم تستوعب فواكه وخضروات كاملة، 1.5 لتر، 800 وات، 8 قطع ملحقات، سرعة مزدوجة موديل NBJ12100 بسعر 259 بدلًا من 699 ريال.

تيفال مقلاة هوائية XXL EY701D27 6 لتر بسعر 599 بدلًا من 1299 ريال.

تيفال قلاية هوائية كلاسيكية 1.2 كجم EY201827 بسعر 279 بدلًا من 599 ريال.

تيفال قلاية هوائية 4.2 لتر EY401D27 بسعر 379 بدلًا من 799 ريال.

ايكون غلاية ستانلس ستيل IK-LK188S 8 لتر 1500 وات بسعر 49 بدلًا من 99 ريال.

كينوود محضر طعام FDP03 750 وات بسعر 199 بدلًا من 399 ريال.

نيكاي مقلاة هوائية NAF2501M سعة 3 لتر بسعر 109 بدلًا من 219 ريال.

بلاك اند ديكر ماكينة صنع القهوة في كوب للسفر DCT10-B5 بسعر 99 بدلًا من 199 ريال.

يوفر هايبر ماركت لولو جدة وتبوك العديد من العروض وقد تكون تلك العروض على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية أو على الأطعمة والمشروبات أو على أدوات السفرة والطبخ وأجهزة المطبخ أو على أي منتج أو سلعة يوفرها الهايبر ماركت، وتلك العروض سارية إلى حين نفاذ الكمية، لذا يجب استغلال الفرصة.

أسئلة شائعة

ما هو رقم هايبر ماركت لولو؟

8001000330.

هل هايبر ماركت لولو لديه إمكانية توصيل الطلبات للمنازل؟

نعم.