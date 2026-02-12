مش هتشيل هم الديون تانى.. بنك الراجحي يقدم سلفة مالية 120,000 ريال سعودي

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 04:09 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةمش هتشيل هم الديون تانى.. بنك الراجحي يقدم سلفة مالية 120,000 ريال سعودي

بنك الراجحي يعد أحد أبرز المصارف الرائدة في المملكة العربية السعودية ويوفر مجموعة من الخدمات المالية المبتكرة لعملائه. من بين هذه الخدمات، يقدم بنك الراجحي سلفة مالية تصل إلى 120,000 ريال سعودي، سواء كنت في حاجة إلى توفير رأس المال لشراء منزل جديد، أو لتمويل مشروعك الخاص، أو حتى لتحقيق أحلامك الشخصية، يمكنك الاستفادة من هذه السلفة المالية بسهولة وبدون تحويل الراتب، دعنا نتعرف على شروط ومواصفات هذه السلفة وكيفية التقديم لها.

شروط الحصول على سلفة مالية من بنك الراجحي بدون تحويل الراتب تتضمن أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية وأن يكون عمره لا يقل عن 18 عامًا، يُقدم بنك الراجحي منتجات التمويل الشخصي التي تغطي الاحتياجات المالية للأفراد بموافقة سريعة، دون الحاجة إلى ضامن أو فوائد مرتفعة، يُمكن للمقيمين الحصول على سلفة بقيمة تصل إلى 120,000 ريال سعودي، في حين يُمكن للسعوديين الحصول على سلفة بقيمة تصل إلى 32,000 ريال سعودي، وفقاً لتلبية الشروط المالية للضامن، بنك الراجحي أيضًا يوفر عروضًا عديدة للمقدمين على سلفة، حيث يُمكنهم تحويل 120,000 ريال سعودي بالتقسيط الميسر بموافقة فورية عبر برنامج تمويل الحماية والادخار، يمكن للعملاء الاستثمار في برنامج المدخرات الذي يبدأ من 300 ريال سعودي شهرياً لمدة 10 سنوات.

تفاصيل قيمة السلفة المالية وأقساط السداد بنك الراجحي يعلن عن تقديم سلفة مالية بقيمة 120,000 ريال سعودي لعملائه، هذه السلفة تأتي بشروط ميسرة وأقساط سداد مرنة لتناسب احتياجات العملاء، قيمة السلفة المالية هي 120,000 ريال سعودي، وهذا المبلغ يمكن استخدامه لتلبية احتياجاتك المالية المستعجلة أو لتحقيق أهدافك الشخصية والمهنية. أما بالنسبة لأقساط السداد، فإنه يتم تحديدها بناءً على قدرة العميل على السداد وفقًا للشروط والأحكام المحددة من قبل البنك، يتم توزيع أقساط السداد على فترات زمنية محددة، مما يوفر مرونة في إعادة الدفع ويسهل على العملاء تحمل الالتزام المالي. بنك الراجحي يسعى دائمًا لتلبية احتياجات عملائه وتقديم الخدمات المالية التي تساعدهم في تحقيق أهدافهم. إذا كنت بحاجة إلى سلفة مالية بقيمة 120,000 ريال سعودي، يمكنك التواصل مع بنك الراجحي للحصول على المزيد من المعلومات حول الشروط والأحكام وكيفية التقديم

شروط الحصول على سلفة مالية

للحصول على سلفة مالية من بنك الراجحي، يجب توفير بعض الشروط التالية:

أن يكون العميل مقيمًا في المملكة العربية السعودية. أن يكون لدى العميل حساب في بنك الراجحي. أن يكون لدى العميل دخل ثابت وقادر على سداد المبلغ المستدان.

باختصار، سلفة مالية من بنك الراجحي هي خيار مريح وملائم للعملاء الذين يحتاجون إلى تمويل إضافي. تقدم السلفة بشروط مرنة وأسعار فائدة تنافسية، مما يجعلها خيارًا جذابًا للعملاء.